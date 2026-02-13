Saputo vende le attività in Argentina
La società proprietaria del Bologna Calcio chiude un'operazione da oltre 531 mln euro
Saputo, la società lattiero casearia canadese che appartiene alla famglia di Joey Saputo presidene del Bologna calcio, ha annunciato di avere siglato un accordo definitivo con Gloria Foods, la holding lattiero-casearia e alimentare del Grupo Gloria, per la vendita dell'80% delle quote della sua Divisione Lattiero-casearia in Argentina, valutando l'attività a un enterprise value di circa 855 milioni di dollari canadesi pari a 630 milioni di dollari Usa (oltre 531 milioni di euro).
Con la partecipazione del 20% che rimarrà in capo alla società, è previsto di ricevere proventi netti, al netto delle imposte, di circa 543 milioni di dollari pari a 400 milioni di dollari Usa (337 milioni di euro), soggetti a consueti aggiustamenti. La chiusura della transazione è prevista nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2027, subordinatamente a determinate condizioni di chiusura standard, inclusa l'ottenimento delle autorizzazioni normative applicabili.
L'operazione comprende due impianti di produzione e marchi locali, tra cui La Paulina, Ricrem e Molfino. A seguito della chiusura, l'attività continuerà a produrre articoli selezionati per conto di Saputo. Negli ultimi quattro trimestri, la Divisione Lattiero-casearia Argentina ha generato ricavi per circa 1,2 miliardi di dollari, rappresentando circa il 7% dei ricavi consolidati.
“L'annuncio riflette i nostri sforzi per perfezionare la nostra impronta globale per una crescita a lungo termine. Il valore che verrà realizzato riconosce sia l'eccellenza operativa del team sia la forza di mercato dei marchi che hanno costruito - ha affermato Carl Colizza, presidente e ceo - Questa dismissione migliora la nostra flessibilità finanziaria e supporta il reinvestimento mirato in piattaforme che offrono le maggiori opportunità di crescita, consentendoci al contempo di mantenere un portafoglio di prodotti di origine argentina per i nostri mercati internazionali”.
La società continuerà ad adottare un approccio equilibrato all'allocazione del capitale. Questo quadro supporta la crescita organica, consentendo investimenti strategici e il ritorno di capitale agli azionisti con un focus sui riacquisti di azioni (share repurchases) nel breve termine.
EFA News - European Food Agency