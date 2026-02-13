Asiago Dop alla conquista della Mitteleuropa

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago si rafforza nei mercati di lingua tedesca e sostiene la crescita del prodotto con un programma di eventi destinati ai professionisti della ristorazione, agli operatori ho.re.ca e ai media di settore. L’iniziativa rientra nella strategia di presidio del mercato Dach, che comprende Germania, Austria e Svizzera, aree ad alto potenziale per lo sviluppo del formaggio A...