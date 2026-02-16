Baladin porta in tour la nuova birra... alla "Ceca"

Il birrificio artigianale italiano Baladin, da sempre conosciuto per la sua creatività nel produrre birre ad alta fermentazione, presenta la sua prima lager. Si chiama "Alla Ceca" ed è prodotta in autentico stile ceco, in collaborazione con il birrificio Budweiser Budvar, utilizzando esclusivamente materie prime italiane.

Budweiser Budvar, birrificio nazionale della Repubblica Ceca, ha unito le forze con Birra Baladin per creare una lager che fonde l’eredità agricola italiana con la maestria brassicola ceca. La collaborazione riunisce due birrifici accomunati da valori condivisi: profondo rispetto della tradizione brassicola, per gli ingredienti e per l’arte del servizio della birra.

In vista del 30° anniversario di Baladin nel 2026, il fondatore e mastro birraio Teo Musso considera 'Alla Ceca' una tappa importante nel percorso del birrificio.

"Non avrei mai immaginato di produrreuna lager - ammette Musso - Sono orgoglioso di questa collaborazione e grato a Budvar per la fiducia che ci ha accordato, condividendo la loro esperienza maturata in oltre 130 anni. Ringrazio Brewrise, partner commerciale di entrambi i birrifici per aver creato il contatto".

Per Budvar, il progetto è l’occasione per mostrare la complessità dietro una birra apparentemente semplice. Il mastro birraio Petr Košín spiega: "molti non si rendono conto che la lager è una delle birre più difficili da produrre. Non ci sono maschere: è come un piatto puro fatto con pochi ingredienti. Ogni dettaglio conta".

Il nome 'Alla Ceca' significa “in stile ceco” ed è prodotta utilizzando esclusivamente materie prime italiane: orzo dalla Basilicata, luppolo coltivato a pochi metri dal birrificio Baladin in Piemonte e acqua delle Alpi Marittime italiane. La fermentazione utilizza il lievito originale di Budvar, portato in Italia appositamente per questa collaborazione.

Per rispettare le origini brassicole ceche, Baladin ha riconfigurato il proprio impianto di Piozzo (CN) per la decozione, un metodo di ammostamento raramente usato in Italia. Košín osserva: "è una tecnica che richiede tempo e conferisce alle lager ceche le caratteristiche note di pane e la profondità del gusto di malto".

Aggiunge Radim Zvánovec, Global Brand Ambassador di Budvar: "con una lunga e lenta maturazione a freddo otteniamo il gusto morbido ed equilibrato che definisce una vera lager ceca".

La birra offre aromi di pane appena sfornato, una ricca struttura maltata e un delicato carattere floreale del luppolo - il tutto mantenendo una straordinaria bevibilità. Teo Musso ha scelto un grado alcolico di 5,5% vol.per dare alla lager maggiore corpo ed equilibrio espressivo.

Il mastro birraio di Baladin, Paolo Fontana, riflette sulla collaborazione: "i nostri colleghi di Budvar hanno pacificamente invaso il nostro birrificio e ci hanno guidato nella sfida di produrre una lager - qualcosa di insolito per un birrificio noto per le birre ad alta fermentazione - Sono stati momenti importanti e gratificanti di apprendimento condiviso per tutti noi".

Entrambi i birrifici condividono la convinzione dell’importanza di servire la birra correttamente. In Repubblica Ceca, la spillatura è parte dell’identità della birra. Baladin ha seguito una filosofia simile con le sue birre artigianali, elevando il ruolo del bicchiere nell’esaltare gli aromi e nel dare nuova dignità alla birra.

Teo Musso ha incarnato questa filosofia con la creazione del bicchiere iconico TeKu, oggi simbolo globale della cultura craft. Per "Alla Ceca", insieme al partner storico Rastal, Musso ha creato il TeKu MUG, un nuovo bicchiere progettato specificamente per la lager.

"Ci siamo ispirati al tradizionale boccale ceco con il manico che evita di scaldare la birra - spiega Musso - e lo abbiamo combinato con una forma che richiama l’attenzione sensoriale del TeKu in modo pulito ed elegante". Il team Budvar ha validato la geometria interna del boccale per garantire che rispetti gli standard del servizio della birra ceca e valorizzi le caratteristiche di una lager in stile ceco.

Il TeKu MUG sarà disponibile nel catalogo Rastal a partire da questo mese di febbraio 2026. Alla Ceca è stata presentata al Beer & Food Attraction 2026 di Rimini, presso lo stand Baladin nel Padiglione D1-Area 002. La distribuzione in Italia inizierà a fine febbraio tramite l’azienda Brewrise, importatore di Budvar, che avrà la supervisione commerciale del progetto, in collaborazione con la rete commerciale di Birra Baladin.

Dopo l’anteprima di Rimini, gli ambasciatori di Budvar, assieme a Teo Musso, guideranno una serie di masterclass nelle sedi dei locali Open Baladin, dimostrando la classica spillatura ceca con il nuovo TeKu MUG: