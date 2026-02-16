Copagri protagonista a Sana Food 2026

“Con oltre 2,5 milioni di ettari coltivati, pari a quasi il 20% della Sau nazionale, l’agricoltura biologica italiana si conferma un comparto in continua espansione, con un aumento in linea con l’obiettivo del 25% di superfici bio previsto dalla Farm to Fork; nonostante ciò, il biologico continua a pagare lo scotto di diversi nodi strutturali che non consentono una analoga crescita sul versante del mercato e dei prezzi alla produzione”. Lo sottolinea la Copagri spiegando che muove da queste premesse la partecipazione della Confederazione all’edizione 2026 del Salone internazionale del biologico e del naturale Sana Food, in programma dal 22 al 24 febbraio a BolognaFiere.

La Copagri, infatti, grazie alla propria associazione nazionale dei produttori biologici Anaprobio Italia, sarà ancora una volta tra i protagonisti della kermesse bolognese, con una ampia area espositiva situata nel padiglione 18 stand A33, dove farà bella mostra di sé la straordinaria qualità e biodiversità delle produzioni biologiche dei produttori associati, provenienti da gran parte delle regioni del Belpaese.

Alla rassegna, vero e proprio punto di riferimento per il settore biologico nazionale, sono previsti oltre 15mila visitatori e centinaia di buyer provenienti da oltre 20 paesi, i quali potranno toccare con mano l’eccellenza della produzione nazionale, ampiamente rappresentata nello spazio di Anaprobio Italia, dove si terranno degustazioni a base di olio, vino, miele, prodotti lattiero-caseari e prodotti da forno, oltre a incontri con i buyer internazionali e momenti di approfondimento dedicati alle più rilevanti tematiche relative al comparto.

“Nei tre giorni di fiera, approfittando della presenza degli agricoltori associati e dei tanti cittadini che parteciperanno ai lavori, cercheremo di approfondire il ragionamento sui possibili strumenti da mettere in campo per valorizzare un settore che ha una forte esigenza di interventi strutturali e di promozione delle aggregazioni per meglio affrontare il mercato e tutelare il reddito dei produttori, che oltre alla sempre avvertita necessità di snellire e semplificare gli adempimenti burocratici e amministrativi, lamentano il mancato riconoscimento del giusto valore delle produzioni biologiche”, spiega la Copagri.