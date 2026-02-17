Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Dal Piemonte nasce l'acqua di luppolo
Dall'incontro tra il birrificio Baladin e l'acqua minerale S. Bernardo
Quando l’estro visionario di Teo Musso, fondatore del birrificio Baladin di Piozzo in provincia di Cuneo, incontra la purezza millenaria dell’acqua di sorgente S. Bernardo che sgorga dalle montagne della Valle Tanaro (nel sud del Pimonte cuneese), azienda gestita dalla famiglia Biella, il risultato non è una semplice bibita, ma un prodotto che si pone in una categoria merceologica completamente nuov...
Fc - 57562
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency