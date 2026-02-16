Olimpiadi invernali: Grana Padano celebra i suoi atleti

Tra le montagne simbolo della nostra identità e davanti a un’Italia intera, ieri Federica Brignone ha regalato al Paese una seconda emozione indimenticabile: medaglia d’oro nello Slalom Gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Una prova impeccabile e potente, che ha consegnato a Federica un ulteriore titolo olimpico dopo il trionfo nel Super-G, consacrandola tra le grandi protagoniste di questi Giochi.

Un successo che nasce dalla determinazione: dopo l’infortunio che nei mesi scorsi aveva messo in dubbio la sua presenza ai Giochi e la Brignone ha scelto di crederci, di lavorare in silenzio, di trasformare la fatica in energia. Quella forza interiore si è trasformata ieri in luce, sul traguardo di casa, davanti a un pubblico che l’ha sostenuta curva dopo curva.Per il Consorzio, sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, questa vittoria assume un significato ancora più profondo l’atleta, volto della campagna pubblicitaria del Consorzio e ambasciatrice dei suoi valori, incarna pienamente lo spirito che da sempre contraddistingue il Grana Padano, il formaggio Dop più consumato al mondo: impegno quotidiano, autenticità, passione e forte legame con il territorio.

“Federica non ha solo conquistato un oro straordinario", commenta il presidente del Consorzio Tutela Grana Padano Renato Zaghini, "ma ha dato un esempio a tutto il Paese: che le più grandi vittorie partono dal cuore e dall’umiltà di chi non si arrende mai.”Il Consorzio continuerà a sostenere con orgoglio Federica Brignone e tutti gli atleti azzurri impegnati ai Giochi di Milano-Cortina 2026, certo che lo sport e i suoi valori sappiano unire e raccontare al mondo il meglio dell’Italia. Alla straordinaria giornata di ieri si uniscono anche le emozioni regalate nei giorni scorsi da Giovanni Franzoni, argento nella libera maschile e giovane talento che rappresenta la vitalità e il futuro dello sci italiano e da Sofia Goggia, simbolo autentico di grinta e determinazione, bronzo nella libera, anche lei come la Brignone atleta testimonial ufficiale di Grana Padano, nell’ultima campagna advertising (leggi notizia EFA News)".

Quattro medaglie, tre storie di passione e sacrificio, un unico grande orgoglio: quello di un’Italia che crede nei suoi campioni e nelle proprie eccellenze.