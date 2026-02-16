Vital, la bevanda vuole aiutare a invecchiare bene

Non è l'elisir di lunga vita, ma poco ci manca. E' Nestlé Vital, la prima linea di prodotti di bevande nutrizionali "deliziose e scientificamente comprovate", pensate per chi desidera invecchiare bene e mantenersi in salute. Con l'avanzare della mezza età e oltre, sottolinea il comunicato ufficiale, i consumatori iniziano a dare priorità a fattori come i livelli di energia, la forza, la qualità del sonno e il recupero fisico e mentale. Nestlé Vital sarà lanciato per la prima volta in America Latina quest'anno, per poi espandersi in Europa e Asia.



La domanda di prodotti che supportano la salute fisica e le funzioni cognitive dalla mezza età in poi è in aumento, con quasi la metà della popolazione mondiale che si prevede avrà più di 40 anni entro il 2040. Con questo lancio, Nestlé sta espandendo la sua presenza nel settore della longevità in salute, una piattaforma di crescita strategica fondamentale per Nestlé.



"I consumatori sono sempre più alla ricerca di soluzioni che li aiutino non solo a vivere più a lungo, ma anche a godere di una vita più sana, mantenendo forza e vitalità - ha affermato Serena Aboutboul, responsabile del settore nutrizione di Nestlé - In effetti, il segmento della longevità in salute sta vivendo una crescita particolarmente robusta. Con Nestlé Vital, rispondiamo a questa tendenza in rapida crescita combinando decenni di esperienza nutrizionale con le conoscenze di numerosi studi clinici per creare bevande dal gusto gradevole che supportano il fabbisogno giornaliero di energia, sonno e vitalità generale delle persone. Il nostro obiettivo è rendere la longevità in salute una possibilità per tutti".



Sviluppata dagli esperti della rete globale di Ricerca e Sviluppo Nestlé, Nestlé Vital è progettata per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali associate all'invecchiamento, integrando la dieta quotidiana in modo semplice. Le bevande contengono proteine di alta qualità, fibre e un ampio spettro di vitamine, minerali e miscele bioattive brevettate. La prima gamma comprende otto frullati in polvere in quattro diverse varianti: fragola, vaniglia, cioccolato e senza aromi, per due momenti specifici della giornata, mattina e sera.



La Routine Mattutina è pensata per favorire la concentrazione, fornire energia e mantenere la forza, mentre la Routine Serale favorisce una migliore qualità del sonno, il recupero muscolare e una pelle sana. Le bevande sono pratiche, a basso contenuto di grassi e senza zuccheri aggiunti.



"La nostra ricerca - specifica Isabelle Bureau-Franz, responsabile Ricerca e sviluppo per la Nutrizione - esamina tutti gli aspetti dell'invecchiamento, incluso l'impatto dell'alimentazione sulla salute metabolica, sulla digestione, sulla mobilità, sulla salute cerebrale, sul sonno e sulla transizione alla menopausa. Nuove evidenze dimostrano anche che l'alimentazione può influire sul ritmo dell'invecchiamento biologico. Con Nestlé Vital, abbiamo tradotto questa scienza e, insieme alla nostra tecnologia proteica proprietaria e ai bioattivi clinicamente testati, abbiamo sviluppato prodotti semplici, gustosi e ricchi di nutrienti, pensati per le persone dalla mezza età in poi che desiderano iniziare a invecchiare in modo più intelligente".



Nestlé sta sviluppando un intero programma chiamato "Smart Aging", che mira a rendere l'invecchiamento sano una scelta accessibile a tutti attraverso consigli di esperti e semplici routine. Nestlé Vital è la prima innovazione del programma.