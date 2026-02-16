Maltempo. Ingenti danni alle aziende agricole sarde

“L’eccezionale ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato ampie porzioni della Sardegna meridionale, sferzata da piogge intense e fortissime raffiche di vento, ha seriamente compromesso diverse colture ortive in campo, causando particolari danni alle coltivazioni in fase di raccolta, prima fra tutte il carciofo, senza contare l’ingente perdita di produzione per oliveti, vigneti, agrumeti e frutteti”. Lo rende noto il presidente della Copagri Sardegna Giuseppe Patteri, spiegando che “il maltempo abbattutosi sull’Isola ha danneggiato anche numerose strutture aziendali e impianti irrigui, compromettendo inoltre la viabilità rurale, con tutti gli ulteriori problemi che da ciò conseguono”.

“La Copagri Cagliari ha immediatamente attivato un canale di raccolta delle segnalazioni provenienti dalle aziende agricole colpite e, sulla base delle comunicazioni ricevute, ha avviato una prima ricognizione tecnica nelle aree maggiormente esposte”, informa il presidente provinciale della Copagri Beppe Giuseppe Bullegas, che nelle scorse ore ha effettuato diversi sopralluoghi e rilievi in campo tra Cagliaritano, Medio Campidano, Sarrabus e Sulcis, riscontrando un quadro diffuso di criticità produttive e infrastrutturali.

“In poche ore si sono registrati allagamenti e ristagni idrici nei terreni più bassi e nei fondi con drenaggi insufficienti, con conseguente asfissia radicale e danni diretti alle colture in atto”, prosegue Bullegas, evidenziando che “al momento è molto complicato effettuare una stima dei danni, anche se solo il vento, ad esempio, ha provocato rotture di branche, allettamenti e caduta di frutti, con ripercussioni immediate sul breve periodo e, in alcuni casi, anche sul medio-lungo periodo”.

“Sulla base dei rilievi effettuati e delle segnalazioni pervenute, abbiamo avviato una prima stima qualitativa dei danni, così da quantificare il danno subìto e avviare quanto prima le procedure previste dalla normativa nazionale sulle calamità in agricoltura”, aggiungono Patteri e Bullegas, sottolineando che “le aziende hanno bisogno di risposte immediate e strumenti concreti, poiché senza interventi rapidi si rischiano di compromettere interi raccolti, con pesanti ricadute in termini di programmazione e di redditività”.

“Proprio per tali ragioni, oltre al rapido avvio delle istruttorie e alla definizione delle aree effettivamente colpite, le aziende agricole necessitano con urgenza di interventi straordinari per il ripristino della viabilità rurale e per la pulizia e messa in sicurezza di canali e fossi, prevedendo misure straordinarie per garantire la liquidità delle aziende e per rimodulare i termini degli investimenti e delle risorse impegnate in nuovi impianti”, concludono i presidenti della Copagri Sardegna e della Copagri Cagliari.