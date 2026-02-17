Do you want to access to this and other private contents?
In-Store Media-Finiper Canova: nuova spinta a sviluppo retail media
Nuova partnership strategica per consolidare la presenza del gruppo spagnolo nel mercato italiano
In-Store Media, multinazionale spagnola specializzata in soluzioni per il Retail Media omnicanale, ha siglato una partnership con il Gruppo Finiper Canova per le insegne Iper La grande i, Unes e tre centri commerciali del network – Piazza Portello a Milano, Centro Commerciale Grandate (Como) e Centro Commerciale Brembate (Bergamo). L’intesa prevede l’attivazione di un portfolio di soluzioni pensate per v...
lml - 57611
EFA News - European Food Agency
