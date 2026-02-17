Il Dl Bollette rischia di cancellare le biomasse legnose?

La Federazione nazionale risorse boschive e coltivazioni legnose di Confagricoltura, che oggi ha confermato Enrico Allasia alla presidenza e ha eletto Livio Bozzolo alla vicepresidenza, esprime profonda preoccupazione per l’applicazione del DL Bollette. Il decreto, sottolinea la federazione in un comunicato, "rischia di cancellare la filiera energetica rinnovabile del nostro Paese basata sull’utilizzo della biomassa legnosa, e di compromettere conseguentemente la sostenibilità economica e ambientale delle foreste nazionali".

La biomassa legnosa, prosegue la nota, "rappresenta un comparto strategico che valorizza i residui forestali e gestisce attivamente le aree boschive, in linea con la Strategia Forestale Nazionale che promuove l’uso virtuoso a cascata del legname". Senza prezzi minimi garantiti (PMG) adeguati, gli impianti di produzione elettrica saranno costretti a fermare la loro attività, con inevitabile riflesso sulle attività selvicolturali, con effetti negativi su occupazione rurale, abbandono del bosco e conseguente aumento del dissesto idrogeologico.

“Il settore forestale - evidenzia Allasia - non può permettersi ulteriori battute di arresto nella transizione ecologica ed energetica del nostro Paese. Transizione che necessariamente è legata a una gestione selvicolturale sostenibile del patrimonio boschivo italiano: oltre 12 milioni di ettari, pari al 36% di tutto il territorio nazionale”.



“Se la misura passa così come delineata - conclude Allasia - non solo si vanificano gli obiettivi della Strategia Forestale Nazionale, ma si perde anche l’opportunità di valorizzare una risorsa che attualmente produce oltre il 4% dell’energia elettrica nazionale”.