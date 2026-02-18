La Fda Usa allarga le maglie sui coloranti alimentari
Le aziende "avranno la flessibilità" di dichiarazione se non contengono coloranti a base di petrolio
È destinata a far discutere la nuova "mossa" della Fda statunitense, la Food and Drug Administration in tema di coloranti artificiali negli alimenti. La Fda ha adottato, pochi giorni fa, "ulteriori misure per supportare la transizione dell'approvvigionamento alimentare del Paese dall'uso di coloranti artificiali a base di petrolio ad alternative derivate da fonti naturali".
Le aziende, spiega il documento ufficiale, "avranno la flessibilità di dichiarare che i prodotti non contengono coloranti artificiali quando non contengono coloranti a base di petrolio. In passato, le aziende potevano generalmente rilasciare tali dichiarazioni solo quando i loro prodotti non contenevano alcun colorante aggiunto, derivato da fonti naturali o altro".
L'agenzia ha inviato una lettera all'industria per informarla dell'intenzione della FDA di esercitare discrezionalità nell'applicazione delle normative in merito a queste dichiarazioni volontarie sull'etichettatura. "Riconosciamo che definire 'artificiali' i coloranti derivati da fonti naturali potrebbe creare confusione nei consumatori e ostacolare le aziende nell'esplorazione di coloranti alimentari alternativi - ha affermato il Commissario della FDA Marty Makary - Stiamo eliminando questo ostacolo e rendendo più facile per le aziende utilizzare questi coloranti negli alimenti che le nostre famiglie consumano ogni giorno".
Inoltre, l'agenzia ha approvato anche il "rosso barbabietola", una nuova opzione di colore, e "l'uso esteso dell'estratto di spirulina", un additivo colorante esistente derivato da una fonte naturale. Queste azioni, spiega la Fda nella sua nota, "sono state avviate da due petizioni e aiuteranno ulteriormente l'industria nella transizione dai coloranti alimentari a base di petrolio". Questo porta a sei il numero totale di nuove opzioni di coloranti alimentari approvate dall'attuale amministrazione.
"Questo è un vero progresso - ha dichiarato il Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. - Stiamo rendendo più facile per le aziende abbandonare i coloranti sintetici a base di petrolio e adottare alternative più sicure e di origine naturale. Questo slancio promuove il nostro più ampio impegno per aiutare gli americani a mangiare cibo vero e a rendere l'America di nuovo sana".
Questo lavoro si basa su precedenti azioni dell'HHS e della FDA per incoraggiare le aziende a eliminare gradualmente l'uso di coloranti a base di petrolio nei loro prodotti alimentari. Nell'aprile 2025, l'HHS e la FDA hanno annunciato per la prima volta una serie di nuove misure per collaborare con l'industria e eliminare gradualmente l'uso di tutti i coloranti sintetici a base di petrolio dalle forniture alimentari nazionali: questo avveniva dopo che, a gennaio 2025, la stessa Fda aveva messo la bando dai cibi il colorante sintetico Red Dye, noto in Europa come E 125 (leggi notizia EFA News). La decisione era stata considerata una "pietra miliare significativa" nell'iniziativa più ampia dell'amministrazione per "Make America Healthy Again".
I progressi in corso nell'eliminazione dei coloranti a base di petrolio dalle forniture alimentari sono monitorati pubblicamente dalla FDA nella pagina "Monitoring Food Industry Pledges to Remove Petroleum Based Food Dyes".
"Stiamo lavorando con impegno per facilitare l'eliminazione graduale dei coloranti a base di petrolio da parte dell'industria e accelerare le autorizzazioni per i coloranti derivati da fonti alternative - ha affermato Kyle Diamantas, Vice Commissario per gli Alimenti Umani - Le azioni annunciate oggi offrono alle aziende ancora più possibilità di passare all'uso di coloranti alternativi derivati da fonti naturali".
Mentre la FDA incoraggia i produttori a passare a coloranti alternativi, compresi quelli derivati da fonti naturali, l'agenzia ricorda anche ai produttori la loro responsabilità nel garantire la sicurezza degli additivi coloranti. Per questo motivo, l'agenzia ha pubblicato una lettera che, tra le altre cose, evidenzia le risorse che possono aiutare i produttori di additivi coloranti autorizzati a mantenere elevati standard di sicurezza e purezza.
Le aziende, spiega il documento ufficiale, "avranno la flessibilità di dichiarare che i prodotti non contengono coloranti artificiali quando non contengono coloranti a base di petrolio. In passato, le aziende potevano generalmente rilasciare tali dichiarazioni solo quando i loro prodotti non contenevano alcun colorante aggiunto, derivato da fonti naturali o altro".
L'agenzia ha inviato una lettera all'industria per informarla dell'intenzione della FDA di esercitare discrezionalità nell'applicazione delle normative in merito a queste dichiarazioni volontarie sull'etichettatura. "Riconosciamo che definire 'artificiali' i coloranti derivati da fonti naturali potrebbe creare confusione nei consumatori e ostacolare le aziende nell'esplorazione di coloranti alimentari alternativi - ha affermato il Commissario della FDA Marty Makary - Stiamo eliminando questo ostacolo e rendendo più facile per le aziende utilizzare questi coloranti negli alimenti che le nostre famiglie consumano ogni giorno".
Inoltre, l'agenzia ha approvato anche il "rosso barbabietola", una nuova opzione di colore, e "l'uso esteso dell'estratto di spirulina", un additivo colorante esistente derivato da una fonte naturale. Queste azioni, spiega la Fda nella sua nota, "sono state avviate da due petizioni e aiuteranno ulteriormente l'industria nella transizione dai coloranti alimentari a base di petrolio". Questo porta a sei il numero totale di nuove opzioni di coloranti alimentari approvate dall'attuale amministrazione.
"Questo è un vero progresso - ha dichiarato il Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. - Stiamo rendendo più facile per le aziende abbandonare i coloranti sintetici a base di petrolio e adottare alternative più sicure e di origine naturale. Questo slancio promuove il nostro più ampio impegno per aiutare gli americani a mangiare cibo vero e a rendere l'America di nuovo sana".
Questo lavoro si basa su precedenti azioni dell'HHS e della FDA per incoraggiare le aziende a eliminare gradualmente l'uso di coloranti a base di petrolio nei loro prodotti alimentari. Nell'aprile 2025, l'HHS e la FDA hanno annunciato per la prima volta una serie di nuove misure per collaborare con l'industria e eliminare gradualmente l'uso di tutti i coloranti sintetici a base di petrolio dalle forniture alimentari nazionali: questo avveniva dopo che, a gennaio 2025, la stessa Fda aveva messo la bando dai cibi il colorante sintetico Red Dye, noto in Europa come E 125 (leggi notizia EFA News). La decisione era stata considerata una "pietra miliare significativa" nell'iniziativa più ampia dell'amministrazione per "Make America Healthy Again".
I progressi in corso nell'eliminazione dei coloranti a base di petrolio dalle forniture alimentari sono monitorati pubblicamente dalla FDA nella pagina "Monitoring Food Industry Pledges to Remove Petroleum Based Food Dyes".
"Stiamo lavorando con impegno per facilitare l'eliminazione graduale dei coloranti a base di petrolio da parte dell'industria e accelerare le autorizzazioni per i coloranti derivati da fonti alternative - ha affermato Kyle Diamantas, Vice Commissario per gli Alimenti Umani - Le azioni annunciate oggi offrono alle aziende ancora più possibilità di passare all'uso di coloranti alternativi derivati da fonti naturali".
Mentre la FDA incoraggia i produttori a passare a coloranti alternativi, compresi quelli derivati da fonti naturali, l'agenzia ricorda anche ai produttori la loro responsabilità nel garantire la sicurezza degli additivi coloranti. Per questo motivo, l'agenzia ha pubblicato una lettera che, tra le altre cose, evidenzia le risorse che possono aiutare i produttori di additivi coloranti autorizzati a mantenere elevati standard di sicurezza e purezza.
Fc - 57614
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency