La Fda Usa allarga le maglie sui coloranti alimentari

Atti governativi Usa. Al bando il colorante sintetico Red Dye dai cibi

In Europa è noto come E127: causerebbe il cancro

Gli Stati Uniti vietano il colorante rosso 3 in alimenti, bevande e farmaci. Lo ha deciso la Fda, la Food and drug administration statunitense dopo aver preso visione di due studi che hanno collegato il... more