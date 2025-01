Usa. Al bando il colorante sintetico Red Dye dai cibi

Gli Stati Uniti vietano il colorante rosso 3 in alimenti, bevande e farmaci. Lo ha deciso la Fda, la Food and drug administration statunitense dopo aver preso visione di due studi che hanno collegato il colorante al cancro nei topi di laboratorio. Il colorante rosso 3 è un colorante sintetico ricavato dal petrolio: viene utilizzato per conferire una vibrante tonalità rosso ciliegia a un'ampia gamma di prodotti alimentari, tra cui dolciumi, torte, biscotti e dessert congelati. Attualmente è utilizzato in molti prodotti alimentari popolari negli Stati Uniti, tra cui le caramelle Pez alla frutta assortite e il latte magro alla fragola Nesquik.

In base alla decisione della Fda, i produttori di alimenti negli Stati Uniti che hanno utilizzato il colorante rosso 3 dovranno riformulare i loro prodotti entro il 15 gennaio 2027: i produttori di farmaci ingeriti, compresi gli integratori alimentari, avranno tempo fino al 15 gennaio 2028.

La decisione, di fatto, risponde a una petizione presentata nel 2022 da diverse organizzazioni, tra cui il Center for Science in the Public Interest, Breast Cancer Prevention Partners e il Center for Food Safety. La petizione invitava la Fda a verificare se la clausola Delaney, che vieta l'autorizzazione di un additivo alimentare o di un additivo colorante se è stato riscontrato che esso può indurre il cancro nell'uomo o negli animali, si applica al colorante rosso 3, citando i due studi.

In una dichiarazione, la Fda ha osservato che i livelli di esposizione al colorante rosso 3 per gli esseri umani sono “tipicamente molto più bassi di quelli che causano gli effetti evidenziati nei ratti maschi”, aggiungendo che il cancro riscontrato nei ratti di laboratorio esposti al colorante era dovuto a un “meccanismo ormonale specifico del ratto”. Tuttavia, l'authority riconosce che la clausola Delaney, promulgata nel 1960 come parte dell'emendamento sugli additivi colorati al Food, Drug & Cosmetic Act (FD&C), impone alla Fda stessa di proibire per legge l'uso dell'additivo nei prodotti alimentari e nei farmaci ingeriti come sciroppi per la tosse e gomme medicinali.

Mentre alcuni Paesi consentono ancora alcuni usi del colorante, gli alimenti importati negli Stati Uniti devono essere conformi ai nuovi requisiti statunitensi. L'uso del colorante rosso 3 è limitato in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Unione Europea, dove è conosciuto come “eritrosina” o “E127” ed è autorizzato solo per l'uso nelle ciliegie da cocktail e nelle ciliegie candite.