Italia del Gusto: al via la “Risk Management Academy”
Sei moduli tematici e focus sui rischi strategici del Food & Beverage
Il Consorzio Italia del Gusto rafforza il proprio impegno a supporto della competitività e della crescita delle imprese associate con il lancio della Risk Management Academy, il nuovo percorso formativo dedicato alla gestione dei rischi nel settore Food & Beverage, sviluppato in collaborazione con Howden, broker assicurativo globale, e riservato alle aziende del Consorzio.L’iniziativa nasce con l’...
