Latte e derivati: produttori italiani puntano su rilancio consumi

Campagne di promozione e nuovi paradigmi alimentari come strumenti per sostenere e incrementare i consumi di latte che segnano un -7% per il latte fresco e -1,2% per quello a lunga conservazione, secondo gli ultimi dati Ismea aggiornati a settembre 2025: in Italia e in Europa, ma anche negli Stati Uniti, si assiste ad una mobilitazione a favore della filiera lattiero casearia e dei suoi prodotti.Nelle...