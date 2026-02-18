Do you want to access to this and other private contents?
Latte e derivati: produttori italiani puntano su rilancio consumi
Campagna co-finanziata dall'UE a difesa del comparto dalle fake news
Campagne di promozione e nuovi paradigmi alimentari come strumenti per sostenere e incrementare i consumi di latte che segnano un -7% per il latte fresco e -1,2% per quello a lunga conservazione, secondo gli ultimi dati Ismea aggiornati a settembre 2025: in Italia e in Europa, ma anche negli Stati Uniti, si assiste ad una mobilitazione a favore della filiera lattiero casearia e dei suoi prodotti.Nelle...
lml - 57627
