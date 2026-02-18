La Liguria vuole rinforzare l'agricoltura

La Regione Liguria rafforza il sistema della conoscenza in agricoltura con l’attivazione dell’intervento SRH04 “Azioni di informazione”, previsto dal Piano Strategico della PAC 2023/2027.

“Abbiamo disposto uno stanziamento di 428.000 euro per finanziare al 100% progetti informativi rivolti al settore agricolo ligure, con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle opportunità, delle innovazioni e degli strumenti utili alla crescita delle imprese - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana - investendo in un elemento strategico per il futuro del comparto: la conoscenza. Rafforzare la rete delle informazioni significa mettere le nostre imprese nelle condizioni di cogliere maggiori opportunità, migliorare la competitività e affrontare con strumenti adeguati le sfide della sostenibilità e della transizione digitale”.

L’intervento sostiene progetti di durata massima annuale, con un contributo fino a 150.000 euro ciascuno, destinati alla realizzazione di azioni informative a favore delle imprese agricole e dei soggetti gestori del territorio.

Le attività finanziabili comprendono incontri e sportelli informativi dedicati, newsletter periodiche, prodotti informativi e strumenti web realizzati appositamente per il progetto. Particolare attenzione sarà attribuita alla qualità del piano di comunicazione e alle tematiche trattate, con un sistema di selezione basato su graduatoria per garantire il sostegno ai progetti più meritevoli.

Tra le priorità individuate figurano: la conoscenza delle opportunità e delle norme delle politiche agricole di sviluppo rurale dell’Unione europea; la cultura della prevenzione e gestione del rischio; la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura; le buone prassi e le innovazioni per la transizione verso la sostenibilità ambientale; gli aspetti fitopatologici e sanitari relativi a colture e allevamenti.

“Vogliamo accompagnare il sistema agricolo ligure in un percorso di crescita consapevole - conclude Piana - sostenendo progetti capaci di trasferire competenze concrete, favorire l’aggiornamento professionale e rafforzare la resilienza del nostro comparto agricolo”.