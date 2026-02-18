"Olimpiadi" del food: pizzoccheri medaglia d'oro in Lombardia

Pizzoccheri: medaglia d’oro, Risotto giallo: d’argento, Cotoletta alla milanese: di bronzo. È questo il podio della ‘buona tavola’ sancito da un ‘sondaggio online’ lanciato come ‘storia’, sul proprio profilo Instagram, da Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Regione Lombardia. Circa 3000 i follower che hanno visualizzato la proposta con il 48% dei consensi diretto al più tipico dei piatti valtellinesi, seguito dal 24% per il Risotto e dal 22% per la Cotoletta. Quarta posizione, in rappresentanza dei territori extra-lombardi, per i Canederli con il 6%.

“Un ‘sondaggio’", spiega il ‘team Social’ di Regione Lombardia, "che deve essere letto come un semplice indicatore di tendenza del settore dell’agroalimentare e della ristorazione. Un comparto che, come ha più volte evidenziato il presidente Attilio Fontana, sta riscuotendo grande attenzione nell’ambito dei Giochi Olimpici”.

I Pizzoccheri, medaglia d'oro della 'buona tavola' dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026Il successo dei Pizzoccheri è stato certificato sul campo a varie riprese. Innanzitutto, dai giornalisti internazionali presenti in Valtellina a suon di titoli, in particolare da quelli americani. Come, a esempio, l’articolo apparso con enfasi sul ‘New York Times’. Plauso anche dallo storico capitano e vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti che ha dichiarato ‘Pizzoccheri buonissimi, a tavola i numero 1’. Senza dimenticare il campione olimpico dello slalom gigante Lucas Pinheiro Braathen che ha festeggiato l’oro con una cena proprio a base di Pizzoccheri.

E, sempre a proposito di numeri e tendenze in chiave prettamente lombarda, l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier ha ricordato, proprio in un appuntamento svoltosi in Regione, come, a oggi, il 64% dei biglietti acquistati per assistere alle gare, riguardi eventi in programma proprio in Lombardia.

Un dato che, declinato nelle singole discipline, evidenzia il ‘sold out’ per assistere a Bormio allo sci alpinismo, il 95% di biglietti venduti per le gare di speed skating, il 94% per lo short track, il 92% per il pattinaggio di figura e 90% per l’hockey. Mentre, in Valtellina, è stato venduto il 94% dei biglietti per lo sci alpino, il 70% per lo sci acrobatico e il 69% per lo snowboard.

Importantissimi, infine, anche i dati che riguardano il capitolo ‘audience’. Con una cifra su tutte: nella prima settimana dei Giochi, a livello social, l’account ‘@olympics’ ha raggiunto quota 7,4 miliardi di menzioni.