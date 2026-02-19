Carlsberg: partnership con Tilray

Tilray Brands, azienda leader mondiale nel settore dei beni di largo consumo e quarto produttore di birra artigianale negli Stati Uniti, ha annunciato di aver stipulato un accordo di licenza esclusiva a partire dal 1° gennaio 2027 con Carlsberg Group, una delle principali aziende birrarie al mondo e tra le più grandi al mondo per fatturato. Non sono stati resi noti i termini finanziari dell'operazione. In...