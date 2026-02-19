Do you want to access to this and other private contents?
Carlsberg: partnership con Tilray
Licenza esclusiva per 5 anni per commercializzare negli Stati Uniti le birre del colosso danese
Tilray Brands, azienda leader mondiale nel settore dei beni di largo consumo e quarto produttore di birra artigianale negli Stati Uniti, ha annunciato di aver stipulato un accordo di licenza esclusiva a partire dal 1° gennaio 2027 con Carlsberg Group, una delle principali aziende birrarie al mondo e tra le più grandi al mondo per fatturato. Non sono stati resi noti i termini finanziari dell'operazione. In...
Fc - 57654
EFA News - European Food Agency
