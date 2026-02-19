Heineken è Official Beer Partner della Juventus

Heineken e Juventus Football Club sono lieti di annunciare una nuova partnership pluriennale, pensata per arricchire l’esperienza dei tifosi e rafforzare il legame tra club e appassionati. Da oggi, Heineken è Official Beer Partner dello storico Club italiano: una collaborazione che unisce due realtà iconiche, accomunate da una passione internazionale e valori condivisi, e che si inserisce nello storico legame di Heineken con il mondo del calcio a livello globale.

Questa collaborazione nasce con l’obiettivo di elevare ulteriormente la fan experience all’Allianz Stadium, rendendo ogni momento del match day più coinvolgente, immersivo e memorabile. La partnership introduce un modello di interazione innovativo che, attraverso attivazioni dedicate, aree esperienziali e momenti di intrattenimento post partita, mira a rafforzare la connessione tra Juventus e i suoi tifosi, valorizzando la ritualità e la condivisione che caratterizzano l’esperienza allo stadio.

Heineken sarà infatti presente all’interno dell’Allianz Stadium, e accompagnerà i tifosi bianconeri lungo l’intera esperienza del match-day, attraverso un programma di attivazioni dedicate pensate per renderla ancora più coinvolgente e memorabile. Dopo ogni partita giocata in casa, il Club Sivori, ambiente esclusivo dello stadio bianconero, farà da cornice all’Heineken Extra Time Experience: un momento esclusivo firmato dal brand, concepito per riunire ospiti e tifosi in una celebrazione autentica e partecipata.

Dal 2011, anno in cui Juventus è stato il primo Club italiano a inaugurare uno stadio di proprietà, l’Allianz Stadium rappresenta un modello di eccellenza nell’esperienza live. Grazie a un percorso continuo di innovazione tecnologica e a un’offerta di intrattenimento in costante evoluzione, l’impianto registra oggi un tasso di riempimento superiore al 98% e ospita, nelle sue 7 aree hospitality, oltre 4.200 ospiti a ogni partita, confermandosi uno dei punti di riferimento assoluti nel panorama calcistico europeo.

Da sempre protagonista nel panorama sportivo internazionale, Heineken ha costruito nel tempo un legame profondo con il mondo del calcio e con i suoi appassionati, dando vita a occasioni di esperienze condivise che ispirano e favoriscono l’incontro tra tifosi, permettendo ai fan di incontrare altri fan per vivere l’evento insieme, davanti a una Heineken, celebrando la connessione, la cultura e l’inclusività del mondo del fandom.

La partnership con la Juventus segna l’inizio di un nuovo capitolo per il brand nel mondo del calcio: un percorso che rafforza il dialogo con una delle fanbase più riconosciute e appassionate al mondo, una comunità che vive il tifo come un rituale condiviso, capace di unire generazioni, culture e storie diverse.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con Heineken, che unisce due dei brand e delle realtà aziendali più iconiche al mondo. La decisione di Heineken di collaborare con Juventus testimonia ulteriormente la forza e il posizionamento globale del nostro brand, oltre alla nostra posizione unica come la squadra italiana con il maggior seguito internazionale. Questa collaborazione mira, inoltre, a migliorare ulteriormente la fan experience in tutte le aree dell’Allianz Stadium, una struttura che registra il più alto tasso di riempimento in Serie A e offre un’esperienza eccellente in ogni settore dello stadio”, ha commentato Peter Silvestone, Chief Business Officer di Juventus.

“Questa partnership rappresenta per Heineken un’opportunità estremamente importante per rafforzare la connessione con il mondo del calcio, un linguaggio universale capace di unire persone e passioni in tutto il mondo. Insieme a Juventus Football Club, una delle squadre più amate in Italia e seguite a livello internazionale, vogliamo contribuire a creare esperienze uniche, che coinvolgano tifosi di ogni generazione e celebrino insieme la passione, la condivisione e l’appartenenza che rendono il calcio uno sport davvero speciale”, ha dichiarato Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia.