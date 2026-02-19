Do you want to access to this and other private contents?
Barbabietola da zucchero: accordo sementiero in Emilia-Romagna
Assosementi: le superfici dedicate possono raggiungere gli 8000 ettari
Il rinnovo dell’Accordo interprofessionale per il settore sementiero della barbabietola da zucchero rafforza il ruolo dell’Emilia-Romagna come punto di riferimento internazionale per la moltiplicazione di sementi di questa coltura. Questo il commento di Assosementi a margine dell’intesa per il triennio 2026-2028 siglata con la parte agricola (Coams) presso la Regione Emilia-Romagna, alla presenza dell’...
EFA News - European Food Agency
