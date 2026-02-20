Kraft Heinz: Nicolas Amaya nuovo presidente Nord America

Kraft Heinz Company ha annunciato la nomina di Nicolas "Nico" Amaya a presidente per il Nord America, con decorrenza dal 23 febbraio 2026. In questo ruolo, spiega la nota ufficiale, Amaya guiderà le attività della società in Nord America, supervisionando strategia, operazioni e performance nel più grande mercato di Kraft Heinz.



Pedro Navio, attuale presidente per il Nord America, si dimetterà il 22 febbraio per cogliere altre opportunità. Nel corso dei suoi otto anni in azienda, Navio ha svolto un ruolo significativo nella guida di diverse attività e ha contribuito a posizionare l'azienda per il futuro. Per garantire una transizione fluida, ricoprirà il ruolo di consulente dell'azienda fino al 6 marzo.



Nicolas Amaya, originario di Bogotà, Colombia, ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Industriale presso l'Universidad de los Andes e un MBA presso Thunderbird, Garvin School of International Management. "Kraft Heinz vanta un portafoglio di marchi iconici, solide basi per la crescita e un team di talento in Nord America - ha affermato Amaya - L'opportunità di modernizzare questi marchi per i consumatori di oggi è enorme e stiamo facendo gli investimenti giusti per riuscirci. Sono entusiasta di entrare a far parte del team e di raggiungere i risultati attesi".



Amaya vanta una vasta esperienza di leadership a livello globale e nordamericano nel settore dei beni di largo consumo, con una comprovata esperienza nel guidare una crescita redditizia rafforzando i portafogli di marchi e costruendo solide relazioni con clienti e partner chiave. Ha iniziato a lavorare in Kellogg nel 2001, occupandosi del marketing di marchi come Eggo e Pop-Tarts negli Stati Uniti. Durante il suo mandato in azienda, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali negli Stati Uniti e in America Latina, nei settori cereali, surgelati e snack. Prima di entrare in Kellogg, Amaya ha ricoperto diversi ruoli di marketing presso Unilever Andina, nella divisione Personal Care. Più recentemente, ha ricoperto ruoli dirigenziali senior presso Kellanova.



"Nico Amaya è un leader comprovato con una profonda esperienza nel guidare la crescita e la trasformazione in mercati complessi e competitivi - ha affermato Steve Cahillane, ceo di Kraft Heinz - Mentre continuiamo a trasformare e a dare slancio alla nostra attività in Nord America, Nico offre la giusta combinazione di rigore commerciale, eccellenza operativa e leadership per accelerare questo progresso. Ho lavorato a stretto contatto con Nico per molti anni in Kellogg e Kellanova e ho grande fiducia nella sua capacità di guidare la nostra attività in Nord America mentre ci concentriamo sul ritorno di Kraft Heinz a una crescita redditizia".



