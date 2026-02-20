Libri. Contro lo spreco: l'economia circolare alla portata di tutti

Ridurre gli sprechi alimentari, azzerarli se possibile, o meglio prevenirli o recuperarli è oggi una priorità, visto che le risorse naturali – il suolo, l’acqua, l’energia – non sono infinite e la popolazione cresce costantemente. Temi attualissimi quelli al centro di "Contro lo spreco. Cibo, valore, futuro" (Treccani, 2026, pp. 136), a cura di Andrea Segrè, agroeconomista, è professore ordinario di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all’Università di Bologna.

Il saggio di Segrè non è soltanto un libro sul cibo che buttiamo, quanto piuttosto un viaggio nel nostro modo di abitare il mondo: racconta oltre venticinque anni di ricerca e azione civile, intrecciando dati, storie e visioni in un percorso che unisce economia e giustizia, conoscenza e responsabilità, scienza e quotidianità.

Dalla cucina domestica alle politiche urbane, fino alle sfide globali del clima, l’autore mostra come ogni gesto – un acquisto, una scelta, un avanzo salvato – sia anche un atto politico e culturale. Lo spreco è allora il punto di partenza per interrogarsi sui limiti del nostro modello di sviluppo e per immaginare un’economia diversa, di cura e di equilibrio ecologico, dove il valore del cibo si misura non solo nel prezzo ma nel rispetto per le persone, la natura e il tempo.

Il filo conduttore del volume è articolato su tre pilastri: la riscoperta del cibo non solo come merce ma in primo luogo come bene comune; nella consapevolezza del valore di ciò che mangiamo; l'economia circolare intesa non solo dal lato tecnocratico ma anche come atto di giustizia economica; l'educazione alimentare come fattore di resilienza per le generazioni future.

Segrè si sofferma anche su aspetti come il legame tra cibo e acqua, in forza del quale il buon impiego o lo spreco dei due elementi sono strettamente legati. L'autore fornisce infine dei suggerimenti per una spesa intelligente, sulla reale comprensione delle etichette e sulla creatività in cucina, a partire dalla riscoperta della dieta mediterranea.