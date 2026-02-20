L'antitrust sanziona Bernabei liquori

L'Agcm, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ha irrogato una sanzione complessiva di 400.000 euro a Bernabei s.r.l. e a Bernabei Liquori s.r.l. per "pratica commerciale scorretta".

Lo comunicato la stessa authority nel suo bollettino PS12804, nel quale riporta che "è stato accertato che le due società, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, diffondono comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione".

"In particolare - prosegue la nota ufficiale - vengono promossi in modo scorretto numerosi prodotti 'in offerta' per i quali i prezzi, indicati come 'promozionali', sono maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta".

"Inoltre - conclude la nota - è stata accertata l’indicazione ingannevole e omissiva di prezzi 'pieni' e/o di 'listino' (presentati come 'barrati' sul sito www.bernabei.it e sull’app Bernabei) mai applicati o applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali".

Il Gruppo Bernabei, si legge sul sito della società, è una realtà omnicanale specializzata e punto di riferimento per il beverage in Italia da quattro generazioni. Aggrega le attività di e-commerce, retail fisico, canale B2B e sviluppo internazionale, con una governance unica e una visione condivisa: portare la cultura del buon bere ovunque, con servizio rapido, selezione accurata e un’attenzione costante alle persone.

Nel 2024 il perimetro gestionale del Gruppo Bernabei Vini ha generato un fatturato complessivo di € 92 Mln, confermandosi tra le realtà più rilevanti del mercato del beverage in Italia. Le bottiglie vendute sono state 12.000.000, i clienti serviti 350.000, le referenze a catalogo oltre 7.000. I dipendenti sono oltre 120 persone, i punti vendita fisici sono i 2 store a Roma.





