Hospitality a Sanremo con We make future

In occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la più completa manifestazione internazionale in Italia dedicata al mondo dell’ospitalità e della ristorazione, anche quest’anno approda a Casa Sanremo per portare sotto i riflettori i valori di un’accoglienza sempre più accessibile, inclusiva e orientata all’innovazione.

Nel cuore dell’evento più seguito d’Italia, dal 23 al 28 febbraio Hospitality si fa portavoce di una nuova visione dell’accoglienza: più aperta, contemporanea e capace di integrare tecnologia, cultura e attenzione alle persone. All’interno di Casa Futuro, lo spazio interattivo realizzato insieme a We Make Future, la manifestazione metterà al centro il tema dell’accessibilità, leva strategica per la crescita del settore turistico-ricettivo.

Un impegno che la fiera porta avanti da anni, anche attraverso progetti come DI OGNUNO, che si traduce in iniziative concrete, attività di formazione e soluzioni pensate per garantire esperienze di soggiorno davvero inclusive e oltre la norma.

La partecipazione a Casa Sanremo insieme a WMF - We Make Future segna un punto d’incontro tra hospitality, innovazione tecnologica, cultura e musica, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo. Attraverso talk e occasioni di confronto, l'evento approfondirà tematiche chiave come il futuro dell'AI e della robotica, le logiche della Creator Economy applicate al brand marketing e l'evoluzione dell'industria musicale tra algoritmi e creatività. Un rilievo centrale sarà dato all’innovazione e all’inclusione nello sport e nel turismo, con momenti dedicati alle migliori pratiche per l'accessibilità e la consegna dei WMF Awards per il settore Hospitality.

“L’ospitalità è prima di tutto un valore culturale - afferma Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, ente organizzatore della fiera Hospitality - La presenza a Casa Sanremo insieme a WMF rappresenta un segnale concreto: inclusione e innovazione devono procedere insieme per dare forma a un settore capace di accogliere ogni persona, valorizzandone esigenze, diversità e sensibilità”.

"Siamo felici di essere insieme a Hospitality a Sanremo per portare una visione condivisa di futuro - aggiunge Cosmano Lombardo, ceo di Search On e Founder di WMF - We Make Future - Con Casa Futuro vogliamo dimostrare che dall’incontro tra innovazione, tecnologia, ospitalità, musica e accessibilità nasce un’armonia capace di generare valore. Perché il futuro non è un assolo, ma un progetto comune: innovativo, inclusivo e accessibile".

“A Casa Futuro, il nostro spazio all’interno di Casa Sanremo - aggiunge Giovanna Voltolini, exhibition manager di Hospitality - dedicheremo particolare attenzione alla dimensione sensoriale degli ambienti, con un focus sul ruolo della musica e del suono nella creazione di atmosfere armoniose, calibrate sui diversi contesti e rispettose anche di chi presenta sensibilità uditive. Dalla gestione dei volumi alla progettazione acustica degli spazi, promuoviamo un approccio consapevole al suono come elemento di inclusione, capace di migliorare il comfort e il benessere complessivo di ogni ospite”.

La presenza di Hospitality a Casa Sanremo si inserisce in una strategia più ampia di sensibilizzazione rivolta a operatori, istituzioni e stakeholder sull’importanza dell’accessibilità, non solo come responsabilità sociale, ma come concreta leva di sviluppo economico e reputazionale.

In questa prospettiva, l’accessibilità, compresa la cura e la progettazione consapevole dell’ambiente sonoro, si afferma come un autentico fattore competitivo, capace di generare valore culturale, rafforzare l’intero comparto turistico e promuovere un modello di ospitalità sempre più centrato sulle persone, sulla qualità dell’esperienza e sul rispetto delle diversità, in dialogo con ambiti trasversali come musica, eventi e cultura.