Fabbri 1905: Enrico Amesso è il nuovo dg

Enrico Amesso, bolognese, classe 1976, è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905 S.p.A. Raccoglie il testimone da Michele Magli, amministratore delegato dell’azienda guidata da cinque generazioni dalla famiglia Fabbri, che affiancherà nella definizione della strategia di crescita e di sviluppo di lungo termine dell’azienda.

Amesso approda in Fabbri dopo un percorso professionale che lo ha visto in oltre 20 anni maturare esperienze in ambiti apicali delle vendite e del marketing in realtà produttive diverse, B2C e B2B: Indesit Company, Piaggio, Carpigiani, Celli, tra le altre. Il nuovo direttore generale di Fabbri è laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna (2002) e ha completato la sua formazione con percorsi manageriali specialistici, focalizzati sui fondamentali della vendita, sullo sviluppo dell’efficacia personale e sul potenziamento delle competenze negoziali. Nel 2012 ha ulteriormente rafforzato il proprio profilo con la partecipazione all’Executive Mba Alumni Advanced Program in Business Administration presso Alma Graduate School di Bologna, percorso di alto livello orientato alla leadership, alla visione strategica e alla gestione avanzata delle organizzazioni. Un nutrito pacchetto di esperienze che lo ha portato dal gennaio 2026 in Fabbri1905 ad affiancare la proprietà e la squadra dei top manager dell’azienda bolognese.

“Siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto a Enrico Amesso", ha commentato Michele Magli, "accogliendolo in un’azienda che per un bolognese è molto più che un luogo dove si produce bene qualcosa di molto buono: è un luogo identitario per la città e per i suoi abitanti. Siamo certi che, grazie alla sua esperienza, saprà contribuire in modo determinante allo sviluppo della nostra impresa, rappresentando al contempo un elemento di ulteriore crescita per i progetti già avviati”.

“Entro in Fabbri con tutto l’orgoglio e il senso di responsabilità di chi è cresciuto vedendo in Fabbri un caso luminoso di imprenditoria esemplare e coraggiosa", commenta Enrico Amesso, "con il proposito di valorizzare le risorse esistenti e contribuire a nuovi progetti d’avanguardia con la visione di lungo periodo che questa azienda con 121 anni di storia merita e che non smette mai di avviare”.