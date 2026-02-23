Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Mps finanzia il sistema del Parmigiano
Intesa col consorzio per sostenere il credito alle imprese del comparto con il pegno rotativo
Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano hanno sottoscritto un nuovo protocollo di intesa per rafforzare gli strumenti di accesso al credito delle imprese del comparto. L’accordo introduce un modello strutturato di verifica, attestazione e valorizzazione delle forme di Parmigiano Reggiano DOP destinato alla costituzione del pegno rotativo a garanzia dei finanziamenti b...
Fc - 57757
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency