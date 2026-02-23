Il mar delle blatte al Mercato Centrale di Milano

Più che un controllo di routine è stata una mazzata. Si potrebbe condensare in queste poche parole il maxi controllo sanitario al Mercato Centrale di Milano sito in via Sammartini 2, all'interno della Stazione Centrale, da parte di Ats (Agenzia tutela salute). I controlli sono stati effettuati il 18 e il 19 febbraio 2026, ma oggi sono usciti i risultati e il Mercato Centrale di Milano ha ricevuto un "esito critico".

In varie attività alimentari è stata riscontrata la diffusa presenza di scarafaggi, vivi e morti, e sporco pregresso non rimosso. L'Ats ha sospeso l'attività di 17 esercizi sui 27 controllati. Le attività controllate hanno riguardato la ristorazione, tavola calda, bar, pizzeria e pasticceria: le blatte sarebbero state trovate diffusamente. Oltre alle 17 attività sospese, infatti, altre 6 hanno ricevuto prescrizioni con obbligo di adeguamento alle normative igienico-sanitarie. Solo quattro attività infine sono risultate conformi.

La nota dell'Ats riporta: "secondo la valutazione degli operatori della prevenzione della Struttura complessa igiene alimenti e nutrizione che hanno svolto i controlli ufficiali, la presenza diffusa e massiva di infestanti è riconducibile principalmente a gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione, sia delle singole attività alimentari sia dello stabile nel suo complesso. Gli infestanti sono stati infatti rinvenuti anche nei depositi, negli spogliatoi e nelle parti comuni della struttura”.

Pronta la risposta della Mercato centrale Holding che ha dichiarato: "in merito ai provvedimenti stabiliti da Ats Milano Città Metropolitana, Mercato Centrale Milano si scusa con i propri clienti ed è a completa disposizione delle autorità competenti, a cui assicura il rapido adempimento alle prescrizioni richieste. La società tiene a chiarire che, da sempre, presta la massima attenzione alla pulizia e all’igiene dei propri spazi, mediante controlli bisettimanali svolti in tutte le botteghe da una funzione interna preposta alle verifiche delle condizioni igienico-sanitarie, ingenti investimenti in materia e una collaborazione costante con Grandi Stazioni. Assicuriamo il massimo impegno da parte di Mercato Centrale nell’adempimento di quanto prescritto e nelle successive azioni di ripristino”.

Lo spazio era stato inaugurato nel dicembre del 2021 e occupa circa 4.500 metri quadrati su due piani. Si segnalano più di 15mila ingressi al giorno. I negozi pagano una commissione alla struttura in base al fatturato che si aggira adesso intorno a 21 milioni di euro.