Fondi: l'età dell'oro è finita (ma l'Italia resiste)
Secondo Bain & Co. Italia +25% nei deal e 1.100 aziende in portafoglio
Dopo il rimbalzo del dealmaking registrato nel 2024, lo scorso anno ha segnato un punto di svolta per il private equity, mettendo a segno a livello globale il secondo valore più alto di buyout ed exit mai rilevato. È quanto emerge dal diciassettesimo Global Private Equity Report 2026 di Bain & Company. Il valore delle operazioni si è avvicinato ai livelli record del 2021, con il valore globale dei...
Fc - 57783
