Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Pharmanutra prepara il nuovo cda
Approvati gli orientamenti agli azionisti. Simona Del Re nuovo investor relator
Il consiglio di amministrazione di Pharmanutra, in linea con le raccomandazioni del Codice di corporate governance e in vista del rinnovo dell’organo amministrativo, ha approvato, su proposta del Comitato per la remunerazione e le nomine, gli “Orientamenti del consiglio di amministrazione di Pharmanutra S.p.A. agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione”. In linea...
Fc - 57784
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency