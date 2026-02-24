Grana Padano: forte crescita nella vendita al dettaglio a dicembre

Il Grana Padano ha chiuso il 2025 con un segno più nei consumi interni, in controtendenza rispetto a un comparto dei formaggi duri che, nel complesso, ha mostrato segnali di rallentamento. Secondo i dati Circana nel retail italiano la Dop più consumata al mondo ha registrato una crescita significativa delle vendite al dettaglio con un aumento dell’8% nel mese di dicembre e un bilancio annuo che ha evidenziato un +1,6% in volume. A rendere noti i dati sui consumi italiani è il direttore generale del Consorzio del Grana Padano, Stefano Berni.

Il risultato assume ancora più valore se confrontato con il calo marcato del Parmigiano Reggiano e un mercato complessivo dei formaggi “duri” in flessione: "Nel 2025, infatti, il mercato totale dei “duri” ha registrato", ha spiegato Berni, "una riduzione dei volumi del 2%, a fronte però di un aumento del valore dell’8,4%".

"Il dato dei consumi evidenzia", ha fatto notare Berni, "come questo formato del Grana Padano continui a rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle famiglie italiane. Riesce, infatti, a rispondere alle nuove abitudini di consumo, orientate a riduzione degli sprechi e facilità di impiego, senza rinunciare alle garanzie offerte dalla denominazione d’origine protetta".

In questo contesto, come ha fatto notare il direttore generale, il Grana Padano ha rafforzato ulteriormente la propria quota di mercato, arrivando al 44,1%, contro il 31,5% del Parmigiano Reggiano e il 24,4% dei formaggi similari. Un dato che conferma la leadership del Grana Padano sugli scaffali della Gdo.

Il Parmigiano Reggiano ha, invece, archiviato il 2025 con una flessione del 12,4% mentre i formaggi similari hanno mostrato un incremento del 7,8% nelle vendite retail.