Premio Internazionale di Giornalismo Ambientale: AI al centro

Le iscrizioni sono aperte e c’è ancora più tempo per partecipare: è stata prorogata al 13 marzo 2026 la scadenza per aderire al Premio Internazionale di Giornalismo Ambientale “Paola Bolaffio” promosso da Giornalisti Nell’Erba. Un invito rivolto a giornaliste e giornalisti, giovani e giovanissimi, ma soprattutto a scuole, classi e gruppi creativi, per raccontare con sguardo critico e consapevole il rapporto tra innovazione tecnologica e sostenibilità.

ClAImate – Intelligenza Artificiale e Cambiamento Climatico è il titolo di questa nuova edizione. Un binomio che intreccia urgenze ambientali e prospettive tecnologiche, sollevando interrogativi etici, sociali e ambientali sul ruolo dell’IA nella costruzione di un futuro sostenibile.

"Abbiamo scelto di dedicare questa edizione all’Intelligenza Artificiale perché il futuro della sostenibilità passa anche dal futuro della conoscenza", dichiarano dall'organizzazione del Premio. "Il giornalismo ambientale è chiamato a raccontare come l’innovazione possa diventare alleata della transizione ecologica, ma anche a vigilare sui rischi di nuove disuguaglianze, opacità e distorsioni informative".

Secondo i promotori del Premio Internazionale di Giornalismo Ambientale, la stampa ha un ruolo centrale nel raccontare il modo in cui l’intelligenza artificiale sta rappresentando una nuova frontiera nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il Premio è aperto a singoli e gruppi e classi, suddivisi in quattro fasce d’età: dai 3 agli 11 anni; dagli 11 ai 14 anni; dai 14 ai 19 anni; dai 19 ai 29 anni

Sono previste diverse sezioni: a) giornalismo tradizionale (articoli, interviste, reportage); b) graphic e data journalism (infografiche, storytelling digitale); c) bufala (notizie costruite con informazioni inventate, per imparare a riconoscere la disinformazione); d) creativa (opere artistiche, comunicazione visiva e narrativa); e) social (notizie vestite con i panni dei principali canali di comunicazione).

Per questa edizione non è prevista alcuna quota di iscrizione: basta compilare il form online. Le modalità di partecipazione per ciascuna fascia d’età sono indicate nel regolamento disponibile online.

Sul sito di Giornalisti Nell’Erba, nella sezione dedicata al premio sono disponibili: il form di iscrizione; il regolamento; il tema dell’edizione. L’adesione è vincolata ad una iscrizione da effettuarsi entro il termine del 15 marzo 2026 mentre gli elaborati andranno inviati entro il 27 marzo 2027.

Orgoglio di Giornalisti Nell'Erba è la sua giuria, composta da giornalisti, giornaliste, scienziati, scienziate, divulgatori e divulgatrici del settore ambientale. Quest'anno, oltre alla partnership con Frascati Scienza, l'edizione XVII è patrocinata dal Coordinamento Free, da Econnection e da Donne e Scienza, con partner tecnico Little Genius International School.

La cerimonia di premiazione, nel corso della quale saranno resi noti i nomi dei vincitori, si terrà l’8 maggio 2026 a Frascati presso le Mura del Valadier, in via del Castello 21.