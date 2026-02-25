Libri. Turismo brassicolo: il caso di Pesaro e Urbino

Nella provincia di Pesaro e Urbino la diffusione di birra artigianale è stata una vera e propria scoperta inserendosi in un movimento più ampio di ritorno all’autenticità e al legame con il territorio. Sulla scia di questo dinamismo, è uscito il saggio “Una birra lunga un anno” (Ventura Editore, 2026, pp. 161), la nuova guida dedicata alla scoperta della medesima provincia attraverso i suoi birrifici artigianali e le eccellenze storiche, naturalistiche e gastronomiche del territorio. Il libro è firmato da Federica Russo, sommelière della birra e Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice territoriale dell’enogastronomia.

Le autrici si sono impegnate a strutturare degli itinerari lunghi e completi, ma anche a fornire un calendario che consente di usufruire al meglio degli stessi grazie al paesaggio mutevole a seconda delle stagioni o agli eventi che si incontrano in zona nei diversi mesi o alle specialità gastronomiche stagionali che vi si possono gustare.

Recentemente presentato a Beer&Food Attraction di Rimini, la più importante fiera nazionale del settore, presso lo stand dell’Associazione Le Donne della Birra, il volume propone un’idea originale: un calendario mensile che raccoglie il meglio dei comuni che ospitano un birrificio artigianale, trasformando la birra in filo conduttore del racconto.

La birra diventa così una vera e propria calamita capace di attrarre nuovi visitatori e nuovi turisti. Il piacere di una pinta si trasforma nell’occasione per scoprire luoghi affascinanti e storie ricche di identità. Se la proposta di visitare un birrificio o un monumento non sempre mette d’accordo tutta la famiglia, questo libro suggerisce percorsi e alternative in grado di soddisfare interessi diversi, rendendo l’esperienza condivisa e coinvolgente.

Seguendo il ritmo delle stagioni, le autrici costruiscono itinerari completi e ricchi di curiosità. Ogni mese è organizzato secondo una struttura ben definita, con argomenti sviluppati pagina dopo pagina: una guida turistica piacevole che presenta per le aree di riferimento il birrificio locale, un’eccellenza storica, un luogo spirituale, una bellezza naturalistica e una ricetta tipica, naturalmente abbinata a una birra del territorio.

Non solo itinerari: Russo e Tagliabracci offrono anche il loro personale approccio al turismo birrario, raccontando la storia della birra, le fasi produttive e i principi dell’abbinamento con il cibo, senza mai rinunciare alla leggerezza e al piacere della lettura. Attualmente è in programma un tour di presentazioni con degustazioni finali.