Bobble Bobble chiude il 2025 con 5 mln euro fatturato

Bobble Bobble, società che sviluppa e gestisce il brand Bob, marchio italiano del settore del bubble tea ready to drink, chiude il 2025 con un fatturato pari a 5 milioni di euro, confermando un percorso di crescita strutturato in un mercato in forte evoluzione. Un risultato che riflette la solidità del modello di business e il crescente apprezzamento del brand sia in Italia sia all’estero.

Bobble Bobble è la società che sviluppa e gestisce il brand Bob, marchio italiano del settore del bubble tea ready-to-drink. Dall’idea dei due fondatori Simone Simonelli e Nicolò Ossino nasce il primo bubble tea confezionato in Europa, prodotto in Italia e con caratteristiche qualitative e tecniche uniche nel loro genere.

Nel dettaglio, il 55% delle vendite è generato dal mercato italiano, mentre il restante 45% proviene dai mercati internazionali, a testimonianza di una strategia di espansione oltre confine sempre più rilevante. L’azienda registra inoltre un Ebitda pari a 610.000 euro, a conferma dell’equilibrio tra crescita, investimenti e redditività.

Fondata nel 2017, Bobble Bobble Srl si è affermata nel segmento del bubble tea grazie a un approccio fortemente orientato all’innovazione di prodotto. Bob si distingue infatti per una ricetta brevettata che risolve una delle principali criticità tecniche del settore – l’osmosi tra boba di frutta e liquido – offrendo un’esperienza ready-to-drink immediata, di alta qualità e dal Dna profondamente italiano.

La produzione avviene completamente nello stabilimento di Lucca, con una filiera composta esclusivamente da fornitori italiani e una particolare attenzione agli aspetti di inclusività: BOB è realizzato con materie prime naturalmente prive di glutine e lattosio, certificato Vegan OK e Halal, in linea con le nuove esigenze dei consumatori.

"La redditività registrata ci consente di guardare al futuro con maggiore consapevolezza", sottolinea Simone Simonelli, co-founder dell’azienda. "Nel 2026 continueremo a lavorare sull’ampliamento dell’offerta e sul rafforzamento della presenza internazionale, mantenendo come priorità l’innovazione e l’eccellenza produttiva che hanno sostenuto i risultati di quest’anno".

Con una presenza in oltre 25 Paesi e migliaia di punti vendita attivi tra Ho.Re.Ca e Gdo, Bobble Bobble si prepara ora a una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento come protagonista nel panorama delle bevande innovative.