Grana Padano sempre più presente nella borsa della spesa

Il Grana Padano grattugiato e senza crosta è sempre più presente nel carrello della spesa degli italiani. I dati del panel delle famiglie relativi a gennaio 2026 certificano un nuovo progresso che consolida il ruolo del formaggio Dop più consumato al mondo.

Lo ha reso noto il direttore generale del Consorzio del Grana Padano Stefano Berni: "Nel primo mese dell’anno le famiglie hanno acquistato il 2,1% in più di formaggio grattugiato e senza crosta rispetto allo stesso mese del 2025. A questo segmento a gennaio 2026 sono state destinate 189.984 firme pari a 3.914 forme in più".

"Il dato dei consumi evidenzia", ha proseguito Berni, "come questo formato del Grana Padano continui a rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle famiglie italiane. Riesce, infatti, a rispondere alle nuove abitudini di consumo, orientate a riduzione degli sprechi e facilità di impiego, senza rinunciare alle garanzie offerte dalla denominazione d’origine protetta".

Un’altra notizia positiva per le vendite arriva dalle uscite di Grana Padano dai magazzini dei caseifici: il direttore generale ha reso noto come anche a gennaio 2026 si sia registrato un incremento dell’1,27% dopo il rimbalzo dell’11,12% osservato a dicembre 2025.

Sempre a gennaio, tuttavia, come ha sottolineato Berni, ha continuato a correre anche la produzione che ha fatto un +5,71% rispetto allo stesso mese del 2025. Va però segnalato che a gennaio le retinature sono salite all’8% rispetto al 3% dell’anno prima, per cui l’incremento di retinatura corrisponde quasi interamente all’incremento produttivo.