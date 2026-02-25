Copagri/2. Riflessioni sul ruolo dei consorzi di bonifica

“La pulizia e la manutenzione dei canali di scolo è una condizione dirimente per scongiurare il rischio di esporre i terreni agricoli a un forte rischio idrogeologico, rendendoli vulnerabili durante eventi piovosi intensi e causando in tal modo significativi danni alle aziende agricole; purtroppo, però, in Puglia, come in diverse altre zone del Paese, la mancata manutenzione ordinaria verificatasi negli ultimi anni ha portato alla necessità di interventi di tipo straordinario, sui quali è bene iniziare da subito a confrontarsi”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Tommaso Battista, spiegando che muove da queste premesse il convegno “Il ruolo dei consorzi di bonifica in Puglia contro la crisi idrica”, in programma il 4 marzo a Putignano (BA), dalle ore 10:00 nei Locali di San Domenico in via Lama di Pampini.

“La mancanza di manutenzione si ripercuote anche sulla quotidianità dei cittadini, sia in termini di viabilità nelle zone rurali che soprattutto di utilizzo e disponibilità della risorsa idrica, condizione a sua volta fondamentale, unitamente alla gestione della risorsa idrica e alla capacità di irrigazione, per la sicurezza alimentare e la disponibilità di cibo”, aggiunge Battista, informando che ai lavori interverranno, fra gli altri, l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli, il commissario straordinario del Consorzio Unico di Bonifica Centro Sud Puglia Francesco Ferraro, il direttore generale dell’AnbiI Massimo Gargano e il presidente della Copagri Puglia Michele Palermo.



“La gravità della situazione richiede l’impegno di tutti gli attori in causa, a partire dai consorzi di bonifica, destinatari del tributo 630, dedicato proprio alla difesa idraulica, e dalla Regione Puglia, vista la straordinarietà degli interventi manutentivi necessari e il fatto che in molti casi questi vadano applicati a terreni demaniali; senza dimenticare, ovviamente, i produttori agricoli, che chiedono maggiori certezze in materia di irrigazione”, prosegue il presidente, dando conto delle motivazioni alla base dell’iniziativa.



“Per quanto ci riguarda, siamo pronti sin da ora a impegnarci per uscire da questa disdicevole situazione, puntando sia sul canale politico, e quindi su appositi momenti di confronto e dibattito, che su quello pratico, motivo per il quale sollecitiamo la Regione Puglia ad attivarsi per promuovere dei bandi che permettano di effettuare la pulizia dei canali anche alle aziende agricole, purché interessate e dotate di mezzi appositi”, conclude Battista, che tirerà le somme dell’appuntamento convegnistico.