Surgital: 20 mln euro in automazione

Surgital presenta il Dossier di Sostenibilità 2025, documento di rendicontazione utile a definire ciò che è stato il 2024 e i traguardi futuri in modo chiaro, oggettivo e misurabile, per attenersi a un impegno di totale trasparenza verso tutti gli stakeholder. L’analisi tiene in considerazione la storia di Surgital, azienda che da oltre 40 anni produce pasta fresca surgelata.Il lavoro di confronto tra...