It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Surgital: 20 mln euro in automazione

Azienda romagnola presenta dossier di sostenibilità 2025

Surgital presenta il Dossier di Sostenibilità 2025, documento di rendicontazione utile a definire ciò che è stato il 2024 e i traguardi futuri in modo chiaro, oggettivo e misurabile, per attenersi a un impegno di totale trasparenza verso tutti gli stakeholder. L’analisi tiene in considerazione la storia di Surgital, azienda che da oltre 40 anni produce pasta fresca surgelata.Il lavoro di confronto tra...

lml - 57849

EFA News - European Food Agency
Similar