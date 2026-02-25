Do you want to access to this and other private contents?
Surgital: 20 mln euro in automazione
Azienda romagnola presenta dossier di sostenibilità 2025
Surgital presenta il Dossier di Sostenibilità 2025, documento di rendicontazione utile a definire ciò che è stato il 2024 e i traguardi futuri in modo chiaro, oggettivo e misurabile, per attenersi a un impegno di totale trasparenza verso tutti gli stakeholder. L’analisi tiene in considerazione la storia di Surgital, azienda che da oltre 40 anni produce pasta fresca surgelata.Il lavoro di confronto tra...
EFA News - European Food Agency
