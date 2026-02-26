Heineken: Romain Apert è il nuovo Chief Digital & Technology Officer

Heineken ha annunciato la nomina di Romain Apert a Chief Digital & Technology Officer e membro dell'Executive Team di Heineken, a partire dal prossimo 15 maggio. Attualmente Chief Information Officer Petcare di Mars, Apert succederà a Ronald den Elzen, che dopo 31 anni di successi in Heineken, lo scorso anno ha manifestato la sua intenzione di perseguire nuove opportunità di carriera e di apprendimento, rimanendo in carica per supportare una transizione graduale.

Romain Apert ha lavorato per oltre vent'anni in Mars, dove ha ricoperto posizioni di Chief Information Officer (Cio) a livello globale in tutta l'azienda e, più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Cio per Mars Petcare. In tale ruolo ha guidato una strategia pluriennale di digitalizzazione su larga scala, combinando modernizzazione dell'Erp, solide basi di dati e sviluppo di competenze per supportare crescita e produttività. Ha sponsorizzato decine di casi d'uso digitali ad alto impatto nei settori della fornitura, del commercio e dei consumatori, tra cui la diagnostica basata sull'intelligenza artificiale, e sta guidando uno dei programmi di implementazione Erp più ambiziosi del settore. Ingegnere di formazione, laureato presso l'Ecam di Lione (Francia), vanta un'esperienza internazionale che spazia tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti, collaborando a stretto contatto con i principali leader aziendali per tradurre la strategia in risultati tecnologici tangibili.

Il nuovo dirigente "entra in Heineken con una profonda esperienza internazionale nella guida di trasformazioni digitali su larga scala, strategie basate su dati e tecnologia e cambiamenti complessi in aziende globali", ha commentato Dolf van den Brink, presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato di Heineken. "Romain collaborerà con l'Executive Team, promuovendo la strategia EverGreen 2030 di Heineken attraverso l'ulteriore implementazione del Digital Backbone aziendale e la creazione di valore da dati e intelligenza artificiale. È noto per la sua capacità di combinare rigore operativo con innovazione pratica e uno stile di leadership incentrato sulle persone, e si adatta perfettamente alla cultura Heineken".

Ronald den Elzen è entrato in Heineken nei Paesi Bassi nel 1995 come tirocinante in Gestione Finanziaria e ha ricoperto diversi ruoli finanziari, tra cui responsabile finanziario di Heineken Brouwerijen, direttore finanziario di Heineken UK e Global Business Controller per Heineken NV. Nel 2004 è diventato direttore Wholesale & OnPremise per Heineken Paesi Bassi. Den Elzen ha guidato l'integrazione di Scottish & Newcastle in Heineken e successivamente è diventato direttore finanziario per il Regno Unito. Ronald è poi passato alla direzione generale nel 2012 come amministratore delegato di Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (Portogallo) e nel 2015 è diventato Amministratore Delegato di Heineken Usa.

Da marzo 2020, Ronald den Elzen è entrato a far parte del team esecutivo in qualità di primo Chief Digital & Technology Officer di Heineken, contribuendo a gettare solide basi in ambito piattaforme, dati e analisi, resilienza informatica e integrazione delle competenze digitali nei nostri mercati. Sotto la sua guida, lavorando a stretto contatto con i colleghi di tutta l'azienda, il team D&T ha portato avanti l'ambizione dell'azienda a diventare il "Best Connected Brewer", costruendo solide basi per il futuro.