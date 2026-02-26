Despar: assegnati oltre 550 mila euro con Scuolafacendo

Si è conclusa con risultati positivi l’edizione 2025/2026 di Scuolafacendo, il progetto nazionale promosso da Despar in tutte le regioni in cui è presente per supportare le scuole italiane attraverso la donazione di attrezzature e materiali didattici.

Con l’edizione 2025/2026 di Scuolafacendo, Despar ha infatti assegnato oltre 12.500 premi alle scuole su tutto il territorio nazionale, per un valore complessivo di 552.396 euro. Considerando le due edizioni del programma che si sono svolte negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il valore complessivo dei premi donati da Despar ha superato il milione di euro (1.149.750 euro).

Nell’edizione 2025/2026 di Scuolafacendo, sono state 8.400 le scuole iscritte al programma, appartenenti a tutti gli ordini e gradi – dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, tra istituti pubblici e paritari – con un incremento delle adesioni rispetto all’edizione precedente. Un segnale concreto della crescente diffusione e del riconoscimento dell’iniziativa su scala nazionale.

Le scuole che si sono registrate sul sito del progetto Scuolafacendo (www.scuolafacendo.com) hanno così potuto ricevere i Buoni Scuola che i clienti Despar hanno ottenuto facendo la spesa nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di tutta Italia aderenti all’iniziativa e che hanno scelto di destinare a un istituto scolastico del proprio territorio. Dallo speciale catalogo dedicato all’iniziativa, le scuole, in base al numero di Buoni Scuola ottenuti, hanno così potuto scegliere tra numerosi articoli destinati a supportare l’apprendimento, l’inclusione, le attività sportive e musicali e l’implementazione degli ambienti digitali, con attenzione particolare anche alle discipline Stem e all’innovazione tecnologica.

In occasione dell’edizione 2025/2026, l’iniziativa si è ulteriormente arricchita grazie al contest creativo “Gli Eroi del Buon Cibo”, nato dalla sinergia tra Scuolafacendo e “Le Buone Abitudini”, il progetto educativo gratuito di Despar che da oltre 19 anni promuove nelle scuole primarie i principi della sana alimentazione e dei corretti stili di vita. Il contest ha coinvolto le classi aderenti a Scuolafacendo invitandole a realizzare disegni e racconti con protagonisti speciali “supereroi” del buon cibo, capaci di diffondere i valori di una dieta sana ed equilibrata. Un’iniziativa che ha saputo coniugare creatività, consapevolezza e partecipazione attiva, trasformando l’educazione alimentare in un racconto fatto di storie, immagini e immaginazione, contribuendo concretamente alla diffusione di una cultura del cibo consapevole fin dai banchi di scuola.

Sono stati centinaia gli elaborati presentati da scuole di diverso ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Tra questi, dieci lavori sono stati premiati per creatività, originalità e capacità di trasmettere messaggi positivi legati alla cultura del buon cibo. A tutti i plessi partecipanti sono stati assegnati in omaggio 100 Buoni Scuolafacendo, mentre alle dieci scuole vincitrici sono stati attribuiti 3000 Buoni Scuolafacendo ciascuna, che si sono sommati ai buoni già raccolti nel corso dell’iniziativa.

Le dieci scuole vincitrici sono: Scuola dell’Infanzia “Paolo Crosara” di Riva del Garda (TN), Scuola dell’Infanzia “Civili Varotto” di Rubano (PD), Centro Infanzia “Regina Elena” di Padova, Plesso Elementare Tortorelli di San Giovanni Rotondo (FG), Scuola Primaria “S. Zeno di Montagna” di Caprino Veronese (VR), Scuola Primaria Plesso Rosmini di Padova, Scuola Primaria “Montà Capoluogo” di Montà (CN), Scuola Primaria “Roberto Mazzetti” di Monghidoro (BO), Scuola Primaria “Forgione” di San Giovanni Rotondo (FG), Scuola Secondaria di Primo Grado dell'ICS “Gesualdo Bufalino” di Pedalino frazione di Comiso (RG).

“I risultati dell’edizione 2025/2026 di Scuolafacendo rappresentano un risultato di cui andiamo particolarmente orgogliosi", ha commentato Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia. "In due edizioni del programma a livello nazionale, il valore complessivo dei premi assegnati alle scuole ha superato il milione di euro, un traguardo che testimonia la continuità e la concretezza del nostro impegno. Il crescente numero di adesioni testimonia la forza di un progetto che mette al centro studenti, insegnanti e famiglie, contribuendo a migliorare gli ambienti di apprendimento e a sostenere l’innovazione. Con il contest “Gli Eroi del Buon Cibo” abbiamo inoltre unito supporto materiale ed educazione, promuovendo la cultura della sana alimentazione in modo creativo e partecipativo. Scuolafacendo fa parte di un percorso più ampio di attenzione al mondo della scuola che portiamo avanti anche attraverso iniziative come “Le Buone Abitudini”: per noi infatti sostenere l’educazione significa investire nel futuro delle comunità e generare valore condiviso nei territori in cui operiamo”.