Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Retail Tech: accordo Wise Equity - Fas International
Il fondo investe nella società produttrice di distributori automatici
Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, e la famiglia Adriani, azionista di maggioranza di Fas International S.p.A., hanno annunciato la firma di un accordo vincolante per l’investimento di Wisequity VI nel capitale di Fas finalizzato a sostenerne la crescita e consolidarne la posizione.Fas International è uno dei principali operatori europei nel settore dei distributori automatici, con...
lml - 57889
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency