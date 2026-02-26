It does not receive public funding
Retail Tech: accordo Wise Equity - Fas International

Il fondo investe nella società produttrice di distributori automatici

Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, e la famiglia Adriani, azionista di maggioranza di Fas International S.p.A., hanno annunciato la firma di un accordo vincolante per l’investimento di Wisequity VI nel capitale di Fas finalizzato a sostenerne la crescita e consolidarne la posizione.Fas International è uno dei principali operatori europei nel settore dei distributori automatici, con...

