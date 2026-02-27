Intesa rafforzata tra Confagricoltura e Ice agenzia

Piena condivisione degli obiettivi di consolidamento dei risultati relativi all’export agroalimentare e di rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione. È ampia l’intesa tra Confagricoltura e ICE-Agenzia, impegnate, ciascuna nel proprio ambito, ad accompagnare le imprese verso una maggiore capacità competitiva sui mercati.

È quanto emerso nell’incontro odierno, a Palazzo della Valle, tra il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e il presidente dell’ICE-Agenzia, Matteo Zoppas.

L’export agroalimentare ha chiuso il 2025 superando 72 miliardi di euro, su un totale di 643 miliardi. Un risultato che riconosce l’importanza del settore per l’economia italiana e che acquista valore anche nelle relazioni internazionali. Ma la concorrenza, sia extra Ue, sia all’interno dell’Unione stessa, è sempre più agguerrita: è necessario quindi agire su più fronti, allargando a nuovi mercati e consolidando le attuali posizioni raggiunte.

“Mai come oggi è indispensabile una strategia complessiva per la valorizzazione del Made in Italy e la tutela delle nostre produzioni - afferma Giansanti - Grazie a una rinnovata capacità di ascolto del governo, le politiche commerciali si sono rafforzate con l’obiettivo di un maggiore processo di internazionalizzazione delle imprese e di promozione all’estero che ha spinto anche verso una presenza più forte dell’Italia nei principali appuntamenti fieristici e di business nel mondo”.

“Su questa linea continuiamo la nostra collaborazione con l’ICE - conclude il presidente di Confagricoltura - L’Agenzia negli ultimi anni ha cambiato passo, facendo sentire ancora di più la propria vicinanza al sistema produttivo e dando una spinta propulsiva alle imprese”.







