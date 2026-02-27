Despar Nord: donati oltre 12.500 premi a più di 2000 scuole

Si è conclusa con risultati positivi l’edizione 2025/2026 di Scuolafacendo, il progetto nazionale promosso da Despar in tutte le regioni in cui è presente per supportare le scuole italiane attraverso la donazione di attrezzature e materiali didattici.Con l’edizione 2025/2026 di Scuolafacendo, Despar ha infatti assegnato oltre 12.500 premi alle scuole su tutto il territorio nazionale, per un valore complessivo di 552.396 euro. Considerando le due edizioni del programma che si sono svolte negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il valore complessivo dei premi donati da Despar ha superato il milione di euro (1.149.750 euro).

Un’iniziativa che Despar Nord ha portato nei propri territori di riferimento insieme all’iniziativa Stickermania, la raccolta di figurine con contenuto educativo promossa in tutti i punti vendita dell’abete dal 15 settembre al 16 novembre, che ha riscosso grande consenso e partecipazione.

Nell’edizione 2025/2026 di Scuolafacendo, sono state oltre 4.700 le scuole iscritte al programma, appartenenti a tutti gli ordini e gradi – dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, tra istituti pubblici e paritari – con un incremento delle adesioni rispetto all’edizione precedente. Un segnale concreto della crescente diffusione e del riconoscimento dell’iniziativa su scala nazionale.

Le scuole che si sono registrate sul sito del progetto Scuolafacendo (www.scuolafacendo.com) hanno così potuto ricevere i Buoni Scuola che i clienti Despar hanno ottenuto insieme alle figurine di Stickermania, facendo la spesa nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di tutta Italia aderenti all’iniziativa e che hanno scelto di destinare a un istituto scolastico del proprio territorio. A questi si sono aggiunti i Buoni Scuola donati dai clienti che hanno scelto di convertire i propri Punti Cuore, raccolti all’interno dell’App Despar Tribù. Dallo speciale catalogo dedicato all’iniziativa, le scuole, in base al numero di Buoni Scuola ottenuti, hanno così potuto scegliere tra numerosi articoli destinati a supportare l’apprendimento, l’inclusione, le attività sportive e musicali e l’implementazione degli ambienti digitali, con attenzione particolare anche alle discipline Stem e all’innovazione tecnologica.

In occasione dell’edizione 2025/2026, l’iniziativa si è ulteriormente arricchita grazie al contest creativo “Gli Eroi del Buon Cibo”, nato dalla sinergia tra Scuolafacendo e “Le Buone Abitudini”, il progetto educativo gratuito di Despar che da oltre 19 anni promuove nelle scuole primarie i principi della sana alimentazione e dei corretti stili di vita. Il contest ha coinvolto le classi aderenti a Scuolafacendo invitandole a realizzare disegni e racconti con protagonisti speciali “supereroi” del buon cibo, capaci di diffondere i valori di una dieta sana ed equilibrata. Un’iniziativa che ha saputo coniugare creatività, consapevolezza e partecipazione attiva, trasformando l’educazione alimentare in un racconto fatto di storie, immagini e immaginazione, contribuendo concretamente alla diffusione di una cultura del cibo consapevole fin dai banchi di scuola.

Sono stati centinaia gli elaborati presentati da scuole di diverso ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Tra questi, dieci lavori sono stati premiati per creatività, originalità e capacità di trasmettere messaggi positivi legati alla cultura del buon cibo. A tutti i plessi partecipanti sono stati assegnati in omaggio 100 Buoni Scuolafacendo, mentre alle dieci scuole vincitrici sono stati attribuiti 3.000 Buoni Scuolafacendo ciascuna, che si sono sommati ai buoni già raccolti nel corso dell’iniziativa.

Tra le dieci scuole vincitrici, per i territori di Despar Nord, troviamo: Scuola dell’Infanzia “Paolo Crosara” di Riva del Garda (TN), Scuola dell’Infanzia “Civili Varotto” di Rubano (PD), Centro Infanzia “Regina Elena” di Padova, Scuola Primaria “S. Zeno di Montagna” di Caprino Veronese (VR), Scuola Primaria Plesso Rosmini di Padova, Scuola Primaria “Roberto Mazzetti” di Monghidoro (BO),

“I risultati dell’edizione 2025/2026 di Scuolafacendo e Stickermania rappresentano per noi un traguardo di cui siamo profondamente orgogliosi”, ha dichiarato Francesca Furlan, Responsabile Pubbliche Relazioni di Despar Nord. “Questi progetti esprimono al meglio la nostra idea di iniziative capaci di coniugare divertimento e valore educativo, offrendo un contributo concreto alla qualità della didattica e all’esperienza di apprendimento degli studenti. Il costante aumento delle adesioni conferma la solidità di un percorso che mette al centro studenti, insegnanti e famiglie, rafforzando gli ambienti scolastici e sostenendo l’innovazione. Con il contest ‘Gli Eroi del Buon Cibo’ abbiamo inoltre integrato supporto materiale ed educazione, promuovendo in modo creativo e partecipativo la cultura della sana alimentazione. Queste iniziative si inseriscono in un impegno più ampio e continuativo verso il mondo della scuola, che portiamo avanti anche attraverso progetti come ‘Le Buone Abitudini’: per noi sostenere l’educazione significa investire con responsabilità nel futuro delle comunità e generare valore condiviso nei territori in cui operiamo”.