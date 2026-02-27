Fisco. Campari aderisce al regime di Cooperative compliance

Al positivo esito del necessario percorso pluriennale, Davide Campari Milano è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di Cooperative Compliance. Lo rende noto in un comunicato la stessa società degli spirit secondo cui "l’ammissione, efficace a partire dall’anno fiscale 2024, segue il completamento della rigorosa valutazione svolta dall’Agenzia delle Entrate sull’adeguatezza del Tax Control Framework, cioè il modello per l’individuazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dalla società".

L’adesione al regime, previsto dal D. Lgs. 128/2015, prosegue la nota, "si inserisce nel consolidato impegno del Gruppo verso le migliori pratiche nazionali e internazionali ed è pienamente coerente con i principi etici e la strategia di sostenibilità aziendale".

"Tale ammissione - aggiunge la nota - si fonda sulla trasparenza e sulla consapevolezza che il corretto adempimento degli obblighi fiscali rappresenta un contributo significativo allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui il Gruppo opera e crea valore".

"Essa - prosegue il comunicato - rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione del Gruppo con l’Agenzia delle Entrate, volto ad aumentare il livello di certezza fiscale attraverso un’interazione preventiva, costante e rafforzata sui temi a più alto rischio, e ampliando la copertura sulle questioni fiscali più rilevanti".

In ottemperanza all’articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo n. 192 del 18 dicembre 2025, Davide Campari Milano "fornirà entro il 30 settembre 2026 la certificazione del sistema integrato per l’individuazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale", si legge ancora nella nota.

"L’ammissione al regime di Cooperative Compliance - spiega Francesco Mele, Chief Financial Officer di Campari Group - rappresenta un traguardo rilevante che consente al Gruppo di perseguire una gestione ancora più efficace delle tematiche fiscali, in un rapporto di reciproca fiducia con l’Amministrazione finanziaria. Tale riconoscimento contribuisce a rafforzare la sostenibilità e stabilità dei risultati del Gruppo, garantendo un contributo equo e responsabile alla creazione di valore per le comunità in cui operiamo".