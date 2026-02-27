Minestroni e zuppe, classici che non tramontano mai

Nei freddi mesi invernali la cucina torna a essere rifugio. Non è un caso che nella tradizione italiana sia la minestra ad aprire il pasto. Coop Alleanza 3.0 racconta i trend di acquisto dei soci e consumatori inerenti a minestroni, zuppe, e vellutate, grazie alla fotografia scattata dall’osservatorio dei suoi 350 negozi ubicati da Trieste a Lecce, lungo la via Emilia scendendo e la dorsale adriatica e EasyCoop, il servizio di spesa online offerto dalla Cooperativa. Anche le verdure invernali fresche, zucche e cime di rapa sono particolarmente gradite dai consumatori: nel 2025 sono state registrate vendite con un +6% per le zucche e +10% per le cime di rapa sul 2024.

Nel 2025 i clienti che hanno fatto ordini su EasyCoop, il servizio di spesa online offerto dalla Cooperativa, nella categoria "minestroni e zuppe" hanno mostrato una preferenza, sia pure non netta, per quelli surgelati, con una percentuale del 57%. Minestroni e zuppe “freschi” sono stati preferiti nel 43% dei casi. Sia per i minestroni e zuppe surgelati, sia per quelli freschi i clienti hanno mostrato grande fiducia nel prodotto a marchio Coop, scelto il 50% delle volte nel caso dei surgelati e il 40% nel caso dei freschi. Quali sono le preferenze dei clienti di EasyCoop nei mesi invernali? I prodotti più venduti di questa categoria nelle aree coperte dal servizio sono: il minestrone di verdure surgelato Coop nella confezione da un kilo, mentre tra le vellutate, la preferita è la vellutata zucca e carote surgelata Coop.

Tra gennaio e aprile del 2025 nei negozi della Cooperativa sono state vendute complessivamente 900mila pezzi di minestroni, tra surgelati vegetali e minestroni detti tecnicamente di V gamma, ovvero preparati vegetali pronti al consumo, già puliti, tagliati, cotti (solitamente al vapore, lessati o grigliati) e conservati nel banco frigo. I soci e i consumatori hanno mostrato ampiamente la loro fiducia nel prodotto a marchio Coop: di questi prodotti quasi 450mila pezzi sono minestroni a marchio, con un’incidenza che sfiora il 50%. Tra i minestroni il preferito è quello “classico” Coop nella confezione da un kilogrammo, seguito da quello tradizionale di un noto brand di settore, mentre il terzo posto è occupato da un minestrone attento alla leggerezza di un’altra marca specializzata. Il prodotto Coop si posiziona stabilmente tra le referenze più apprezzate, perché anche se fuori dal podio al quarto posto troviamo il minestrone biologico ViviVerde, al quinto quello “classico” Coop nel formato da 450 grammi e il sesto posto è occupato da quello della linea Benesì.

Zuppe: la preferita è quella toscanaColorate, nutrienti e dal profumo avvolgente: la cucina italiana è ricca di zuppe con cui affrontare i rigori invernali. Le zuppe piacciono e piacciono anche quelle pronte: il mercato italiano delle zuppe pronte ha infatti conosciuto un’evoluzione significativa negli ultimi anni. Nel 2023 il solo segmento delle zuppe fresche pronte (quelle vendute nel banco frigo) ha raggiunto, in Italia, un valore di 158,8 milioni di euro, confermandosi in crescita rispetto agli anni precedenti.

Anche il segmento delle zuppe fresche risulta in ascesa negli ultimi anni. Nei negozi della Cooperativa, tra gennaio e aprile del 2025, ne sono stati acquistati oltre 930mila pezzi di cui quasi la metà a marchio Coop. Sul podio troviamo proprio una zuppa Coop: è quella alla toscana con legumi, nella pratica ciotolina; medaglia d’argento per la zuppa rustica di legumi con cereali in busta, sempre a marchio Coop, e sul gradino più basso del podio nuovamente quella toscana di un noto brand del settore.

Nella fotografia scattata da Coop Alleanza 3.0 spazio anche alle vellutate, zuppe frullate fino a ottenere una consistenza liscia, omogenea e cremosa. Nei mesi tra gennaio e aprile del 2025 sono 550mila le vellutate con cui i soci e i consumatori hanno imbandito la tavola d’inverno. In questo particolare segmento le vellutate a marchio Coop fanno “la parte del leone”: sul totale delle vellutate messe nel carrello oltre il 90% sono a marchio per un totale di oltre 497mila. Le tre vellutate preferite? In ordine di preferenza troviamo quella di zucca e carote in busta, quella di carciofi e quella di zucca e carote in ciotolina. Tutte e tre rigorosamente a marchio Coop.