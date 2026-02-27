Mercosur/6. Italia del gusto: accordo strategico

L’avvio della fase di applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur "rappresenta un elemento di rilievo per il sistema agroalimentare italiano e per le imprese che operano stabilmente sui mercati internazionali". Lo rende noto in un comunicato Italia del Gusto, il consorzio privato fondato nel 20026 da Giovanni Rana.



“L’accordo - dichiara Alberto Volpe, direttore del Consorzio Italia del Gusto - segna un’evoluzione importante per le imprese italiane che operano stabilmente sui mercati internazionali. Regole più favorevoli agli scambi possono rafforzare la presenza commerciale dei nostri marchi e possono favorire percorsi di crescita strutturati nel food & beverage di qualità”.



Per le imprese del Consorzio, da anni impegnate nello sviluppo internazionale dei propri brand, il Mercosur rappresenta un’area di interesse strategico sotto il profilo commerciale e distributivo. La riduzione delle barriere potrà contribuire a migliorare l’accesso al mercato e a consolidare il posizionamento competitivo del Made in Italy.

L’intesa, secondo la nota del consorzio, "contribuisce a rafforzare la proiezione internazionale dell’industria alimentare italiana, sostenendo la competitività del sistema nel suo complesso e consolidando il ruolo del Made in Italy nei mercati extraeuropei".



Italia del Gusto



Fondato nel 2006 da Giovanni Rana, è il primo Consorzio privato di imprese italiane del settore alimentare e vinicolo. Rappresenta 38 brand, con un fatturato aggregato di 25 miliardi di euro e 55mila dipendenti. La sua missione è aiutare le aziende consorziate a migliorare la propria competitività sui mercati internazionali, attraverso marketing, promozione, comunicazione e sviluppo di partnership strategiche.

Tra gli associati figurano alcune delle realtà più iconiche del Made in Italy: Amadori, Amica Chips, Auricchio, Barilla, Bauli, Bonomelli, Caffè Borbone, Cannamela, Cirio, Gruppo Colussi, Delicius, Elah -Dufour, Fabbri, Filippo Berio, Medusa, Molino Spadoni, Novi, Noberasco, Orogel, PanPiuma, Parmalat, Parmareggio, Polenta Valsugana, Ponti, Rana, Rio Mare, Riso Gallo, Rovagnati, Sammontana Italia, San Benedetto, Santa Rosa, Urbani Tartufi, Valfrutta, Valsoia, Vecchia Romagna e Terra Moretti.







