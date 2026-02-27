Ieg, cfo Teresa Schiavina verso nuovi percorsi professionali

Italian Exhibition Group società specializzata in organizzazione di eventi fieristici e quotata su Euronext Milan, ha reso che "Teresa Schiavina, Group cfo e dirigente preposta alla redazione dei documenti contabili societari, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a partire dal 28 febbraio 2026 "per perseguire nuovi percorsi professionali".

"In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana - prosegue la nota - si informa che Teresa Schiavina non è titolare di azioni ordinarie IEG".

"Il consiglio di amministrazione di IEG - aggiunge la nota - è stato convocato per il giorno 3 marzo 2026 per nominare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il ruolo di CFO viene assunto dal Chief Corporate Officer della società, Carlo Costa, che assommerà alle proprie responsabilità il coordinamento delle aree finance di IEG, affidate a manager di elevata professionalità".

"La Società - conclude la nota - esprime il più sentito ringraziamento a Teresa Schiavina per il significativo contributo professionale e per il proficuo supporto alle attività del Gruppo negli anni di collaborazione".