Federprima, Lollobrigida: buon lavoro a Cremonini e al nuovo direttivo

"Congratulazioni e buon lavoro a Serafino Cremonini, eletto Presidente di Federprima, e ai Vicepresidenti Silvio Ferrari e Andrea Valente (vedi articolo EFA News). In un settore strategico come la prima trasformazione, la tutela delle imprese e della qualità alimentare è una priorità assoluta. Buon lavoro a tutto il nuovo direttivo nel presidiare un comparto chiave per la nostra Italia e nell'affrontare con successo le sfide del mercato". Così in una nota il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.