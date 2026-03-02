It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Agricoltori, è lanciano l'allarme riso

Comparto a rischio senza misure europee a tutela della produzione

Introdurre una clausola di salvaguardia automatica nel nuovo Regolamento sulle preferenze generalizzate capace di fermare le eccessive importazioni di riso dal Sud Est asiatico, in particolare da Cambogia e Myanmar, che minacciano la sopravvivenza del settore europeo. È la richiesta di Confagricoltura e del Copa (che insieme a Cogeca costituisce la coppia di organizzazioni degli agricoltori Ue) avanzata...

EFA News - European Food Agency
