Agricoltori, è lanciano l'allarme riso
Comparto a rischio senza misure europee a tutela della produzione
Introdurre una clausola di salvaguardia automatica nel nuovo Regolamento sulle preferenze generalizzate capace di fermare le eccessive importazioni di riso dal Sud Est asiatico, in particolare da Cambogia e Myanmar, che minacciano la sopravvivenza del settore europeo. È la richiesta di Confagricoltura e del Copa (che insieme a Cogeca costituisce la coppia di organizzazioni degli agricoltori Ue) avanzata...
