Lidl Italia: cambi al vertice

Lidl Italia, catena di supermercati discount con 800 punti vendita in Italia, ha annunciato l’ingresso di Martin Brandenburger nel ruolo Chief Executive Officer. "Assumo la guida di Lidl Italia con grande determinazione e sguardo rivolto al futuro", dichiara Brandenburger. "La nostra sfida sarà quella di evolvere il modello di business ponendo al centro le persone, la sostenibilità e la valorizzazione del Made in Italy, che porteremo con ancora più forza sui mercati internazionali. Insieme a una squadra di oltre 23mila collaboratori, siamo pronti a cogliere le nuove opportunità del mercato con coraggio e visione strategica".

Nel suo nuovo ruolo, Brandenburger avrà il compito di imprimere una forte accelerazione al percorso di sviluppo dell’Insegna, che ha da poco festeggiato il traguardo degli 800 punti vendita, rafforzando il posizionamento di Lidl non solo come punto di riferimento per la spesa, ma come motore innovativo per l’economia del Paese e per l'export del Made in Italy.

Brandenburger ha ricoperto per 4 anni il ruolo di Ceo di Lidl Grecia e Lidl Cipro, delineando la traiettoria di entrambi i mercati grazie a un pensiero strategico e a una visione chiara. Vanta una dinamica carriera di 18 anni in Lidl, dove ha ricoperto diverse posizioni strategiche in vari Paesi europei, tra cui Croazia, Svizzera, Italia e Malta, oltre ad aver consolidato le sue competenze in ambito logistico presso la Casa Madre.

L’azienda, inoltre, comunica il passaggio di Sebastiano Sacilotto, attuale Chief People Officer, a Chief Operations Officer, ruolo precedentemente ricoperto da Roberto Eretta che, in un’ottica di sviluppo professionale, andrà a svolgere la stessa funzione presso Lidl Gran Bretagna. Marco Monego subentra come nuovo Chief People Officer, carica sinora ricoperta in Lidl Germania. Infine, il ruolo di Chief Merchandising Officer viene affidato a Maria Lovecchio.