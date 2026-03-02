Coop rilancia "Close the Gap"

Anna Maria Tarantola, vicepresidente della Fondazione Cecchettin, spiega le opportunità della collaborazione con Coop.

"Close the Gap" compie cinque anni: l'iniziativa di Coop Italia dedicata all'inclusione e alla parità di genere è giunta alla 6a edizione, stata presentata ufficialmente a Milano.

Un momento di bilancio, ma anche un nuovo punto di partenza per Coop, che continua a lavorare sulla gender equality e sulla lotta alle discriminazioni.

Oltre a favorire l'avanzamento delle donne nelle cariche dirigenziali, l'insegna è impegnata nella formazione, che coinvolge anche le imprese clienti. Altri fronti importanti sono il sostegno alle iniziative legislative e il consolidamento della collaborazione con la Fondazione Cecchettin.

Il punto della situazione è stato sintetizzato ai microfoni di EFA News da Maura Latini, presidente di Coop Italia, e da Anna Maria Tarantola, vicepresidente della Fondazione Cecchettin.

Guarda il video: