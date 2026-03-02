Coopstartup: i progetti premiati

Sono quattro i progetti vincitori della terza edizione di Coopstartup Changemakers, il bando promosso da Legacoop Bologna, Legacoop Imola e Coopfond per favorire la nascita di startup cooperative capaci di generare un impatto positivo in ambito economico, sociale, ambientale e culturale.

A testimonianza dell'alta qualità delle proposte, che hanno coinvolto 90 partecipanti per un totale di 33 progetti presentati, gli organizzatori hanno deciso di incrementare lo stanziamento iniziale: il fondo per i premi è stato elevato da 30 mila a 40 mila euro, permettendo di sostenere con 10 mila euro ciascuno i quattro progetti vincitori selezionati tra i 23 finalisti.

Le startup premiate rappresentano l’eccellenza dell’innovazione cooperativa in settori strategici e ad alto contenuto tecnologico:

CareEasy (Salute e Digitale): realizza una piattaforma di healthcare broadcast per strutture sanitarie, fornendo contenuti multimediali e tecnologia per la diffusione remota di informazioni ad anziani, pazienti e caregiver;

MemExCoop (Intelligenza Artificiale): sviluppa un sistema di pre-processing sicuro che permette alle organizzazioni di utilizzare i più potenti modelli di AI mantenendo il controllo totale e la privacy sui propri dati sensibili;

Reframe Cycle (Mobilità e Manifattura): produce cargo bike progettate in Europa con criteri di lunga durata e riparabilità, basandosi su una rete produttiva condivisa e su principi di open design;

Tandeh (Commercio Etico e Logistica): crea una piattaforma per l'esportazione diretta di prodotti autentici africani certificati, garantendo una remunerazione equa ai produttori e trasparenza totale sulla filiera per i consumatori europei.

“L’incremento del fondo di dotazione che finanzia i premi riflette la nostra volontà di investire concretamente in un’imprenditorialità che non si limita a stare sul mercato, ma che ambisce a trasformarlo - dichiara Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna - I progetti vincitori dimostrano come la forma cooperativa sia lo strumento più idoneo a gestire le transizioni tecnologiche e sociali in modo equo. Sostenere queste startup significa alimentare un ecosistema dove il valore generato viene reinvestito in competenze e lavoro qualificato, ribadendo che la cooperazione è, per sua natura, un generatore di futuro e un’alternativa solida ai modelli economici estrattivi”.

La premiazione dei team vincitori di questa edizione avverrà il prossimo 6 marzo al Tecnopolo DAMA di Bologna nel corso dell’Assemblea dei Delegati e delle Delegate di Legacoop Bologna. Durante l’evento verrà, inoltre, lanciata l’edizione 2026 di Coopstartup Changemakers che vedrà entro luglio 2026 la selezione dei team che verranno ammessi al percorso di accelerazione che si svolgerà da settembre a dicembre, quando saranno scelti i progetti vincitori.

Il percorso di Coopstartup Changemakers ha impegnato i team in una lunga fase formativa tra giugno e novembre 2025, spaziando dalla validazione dell'idea alla definizione di business plan sostenibili, con il supporto di una rete di partner territoriali e sponsor tra cui Asscoper, Assicoop, Consorzio Integra, cooperativa agricola Il Raccolto e SCS e in collaborazione con Almacube, Almavicoo, BIS, Change Makers Magazine, Fondazione IU Rusconi, Impronta Etica, Incredibol, VolaBo, con il patrocinio di Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Imola, Università di Bologna.