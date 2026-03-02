Despar: al via secondo flight di comunicazione 2026

È iniziato domenica 1° marzo il secondo flight di comunicazione 2026 di Despar. Protagonista della pianificazione è nuovamente la campagna “Casa Despar”, il concept che esprime i valori fondanti dell’Insegna, sottolineando la qualità e la convenienza dei prodotti a marchio, da sempre tratti distintivi dell’offerta.

Dopo il flight andato in onda in gennaio, Despar rinnova così la propria presenza sui media tradizionali e digitali con una strategia focalizzata su TV, digital video e radio, per assicurare una copertura estesa e capillare sul territorio nazionale. La campagna sarà on air fino al 14 marzo e riproporrà lo spot “Casa Despar”, una narrazione capace di esprimere in modo diretto e autentico l’impegno dell’Insegna nel garantire ogni giorno qualità e convenienza ai propri clienti.

Il piano media prevede una pianificazione su TV tradizionale e connected TV, con presenza sulle principali emittenti nazionali – Mediaset, Rai, Sky e Discovery Italia – affiancata da un’importante attivazione sul fronte digital video con YouTube e Mediaset Infinity. Completa il piano un presidio sulle maggiori radio italiane.

Con questo secondo appuntamento del 2026, Despar prosegue così il percorso di comunicazione volto a rafforzare il proprio posizionamento e a consolidare la relazione di fiducia con i consumatori, ribadendo il ruolo dell’Insegna come riferimento per la spesa di qualità, conveniente e quotidiana.

